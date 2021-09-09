Dünya Kelle avcısı kiraladı Alman polisiNSO ile iş birliğinde
AVRUPA

Kelle avcısı kiraladı: Alman polisi NSO ile iş birliğinde

Hak ve hürriyetin en ateşli savunucularından Almanya’nın 2017’den bu yana İsrailli NSO Group’un Pegasus casus yazılımıyla vatandaşlarını dinlediği ortaya çıktı. Alman dijital politikalar sözcüsü Manuel Hoferlin, devletin iç işlerini dışarıdan müdahaleyle çözmeye çalıştığını belirterek bu faaliyeti ‘kelle avcısı kiralamaya’ benzetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kelle avcısı kiraladı: Alman polisi NSO ile iş birliğinde
Fotoğraf: Arşiv

İsrailli teknoloji şirketi NSO Group’un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını kullanan ülkeler bir bir ortaya çıkarken, kişisel hak ve hürriyetlerin dünya genelinde en ateşli savunucularından Almanya’nın da 2017’den beri casus yazılım ile vatandaşlarını dinlediği ortaya çıktı. Alman Die Zeit gazetesinin haberine göre Almanya Federal Kriminal Polis Dairesinin (BKA), şüpheli şahısları izlemek için yerel bir program geliştirmeye yönelik çabaların ardından, İsrailli teknoloji şirketinin geliştirdiği Pegasus casus yazılımını satın aldığı ortaya çıktı.

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  • Habere göre Alman polisi, konuyla ilgili NSO Group’la en az 2017’den beri temas halindeydi. Die Zeit tarafından yayımlanan ayrı bir rapora göre ise, BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, salı günü Federal Meclis İç Komitesi'nde yapılan kapalı oturumlarda programın kullanıldığını itiraf etti. Almanya Parlamentosu Dijital Politikalar Sözcüsü Manuel Hoferlin de, konuyla ilgili olarak, devletin, iç işlerini dışardan müdahaleyle çözmeye çalıştığını belirtti ve BKA’nın faaliyetlerini ‘kelle avcısı kiralamaya’ benzeterek eleştirdi.

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