İsrailli şirketin sattığı Pegasus casus yazılımla 10 farklı ülkedeki önemli isimlerin dinlendiği iddia ediliyor

Büyük bir veri sızıntısı soruşturmasına göre, dünyanın dört bir yanında yer alan gazeteciler, avukatlar, ve insan hakları aktivistleri, İsrail gözetim şirketi NSO Group tarafından satılan Pegasus isimli casus yazılımla takip edildi.

NSO Group nedir? NSO Group Technologies, Pegasus adlı casus yazılımı akıllı telefonların uzaktan izlenmesini sağlayan İsrailli bir teknoloji firmasıdır. Bundan 11 yıl önce kurulan şirket, 2017 itibariyle toplamda 500'ü aşkın kişiyi istihdam ediyor. (Wikipedia)

Başta İngiliz haber sitesi Guardian ve toplam 16 medya kuruluşu tarafından yürütülen soruşturma, NSO'nun bu casus yazılımı sürekli olarak kötüye kullandığını ileri sürüyor.

Pegasus, birçok farklı teknik kullanarak mesajlara ve e-postalara erişerek aramaları kaydedebiliyor.

Pegasus casus yazılım nedir? Pegasus isimli casus yazılım; mesajlar ve e-postalara sızmanın yanı sıra hem Android cihazlarda hem de iPhone'larda mikrofonları gizlice etkinleştirip aramaları kaydediyor. (Wikipedia)

Sızıntı, 2016'dan bu yana NSO müşteri tarafından ilgilenilen kişiler olarak tanımlandığına inanılan 50 binden fazla telefon numarasının listesini içeriyor. Paris merkezli Forbidden Stories ve Uluslararası Af Ögrütü, başlangıçta bir raporlama konsorsiymu olan Pegasus projesinin bir parçası olarak sızdırılan listeye erişim sağlayıp medya ortaklarıyla paylaşmış durumda.

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Verilerde bir telefon numarası bulunması, bir cihaza Pegasus bulaşıp bulaşmadığını veya bir siber saldırıya maruz kalıp kalınmadığını tam anlamıyla ortaya çıkarmıyor. Ancak konsorsiyum, verilerin NSO'nun hükümet müşterilerinin olası gözetim girişimlerinden önce belirlediği potansiyel hedeflerin göstergesi olduğuna inanıyor.

Yapılan soruşturma, 10 farklı ülkedeki yüzlerce farklı kişinin dinlendiğini gösteriyor

Sızan listede numaraları görünen az sayıda telefonun adli incelemesi ise cihazların yarısından fazlasında Pegasus yazılım izlerine rastlanmış durumda. The Guardian ve bahsi geçen medya şirketleri önümüzdeki günlerde listede yer alan kişilerin kimliklerini detaylarıyla açıklayacak. Yüzlerce şirket yöneticisi; STK çalışanı, akademisyen, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar ya da diğer hükümet yetkililerinin listede adı geçtiği özellikle belirtiliyor.

Ayrıca bu soruşturmada Azerbaycan, Macaristan, Hindistan, Fas, Ruanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Meksika ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı da ifade ediliyor.

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HAYAT İsrail’in siber casusluk silahı: Pegasus