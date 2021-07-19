Teknoloji İsrailli şirketin sattığı Pegasus casus yazılımla 10 farklı ülkedeki önemli isimlerin dinlendiği iddia ediliyor
İNTERNET

İsrailli şirketin sattığı Pegasus casus yazılımla 10 farklı ülkedeki önemli isimlerin dinlendiği iddia ediliyor

Uluslararası çaptaki siber saldırıların boyutu artmaya devam ediyor. Bu kez de İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus isimli casus yazılımın satıldığı hükümetler tarafından dinleme aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Yürütülen soruşturma başta gazeteci, siyasetçi ve iş insanlarının gizlice dinlenildiğini ortaya çıkarıyor. Araştırma kapsamı genişlerken İngiliz gazetesi Guardian ise mesajları okunan, e-postaları kontrol edilen ve telefon aramaları kaydedilen kişilerin listesinin yayınlanacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
İsrailli şirketin sattığı Pegasus casus yazılımla 10 farklı ülkedeki önemli isimlerin dinlendiği iddia ediliyor
Pegasus

Büyük bir veri sızıntısı soruşturmasına göre, dünyanın dört bir yanında yer alan gazeteciler, avukatlar, ve insan hakları aktivistleri, İsrail gözetim şirketi NSO Group tarafından satılan Pegasus isimli casus yazılımla takip edildi.

  • NSO Group nedir? NSO Group Technologies, Pegasus adlı casus yazılımı akıllı telefonların uzaktan izlenmesini sağlayan İsrailli bir teknoloji firmasıdır. Bundan 11 yıl önce kurulan şirket, 2017 itibariyle toplamda 500'ü aşkın kişiyi istihdam ediyor. (Wikipedia)

Başta İngiliz haber sitesi Guardian ve toplam 16 medya kuruluşu tarafından yürütülen soruşturma, NSO'nun bu casus yazılımı sürekli olarak kötüye kullandığını ileri sürüyor.

Pegasus, birçok farklı teknik kullanarak mesajlara ve e-postalara erişerek aramaları kaydedebiliyor.
Pegasus, birçok farklı teknik kullanarak mesajlara ve e-postalara erişerek aramaları kaydedebiliyor.
    Pegasus casus yazılım nedir? Pegasus isimli casus yazılım; mesajlar ve e-postalara sızmanın yanı sıra hem Android cihazlarda hem de iPhone'larda mikrofonları gizlice etkinleştirip aramaları kaydediyor. (Wikipedia)

Sızıntı, 2016'dan bu yana NSO müşteri tarafından ilgilenilen kişiler olarak tanımlandığına inanılan 50 binden fazla telefon numarasının listesini içeriyor. Paris merkezli Forbidden Stories ve Uluslararası Af Ögrütü, başlangıçta bir raporlama konsorsiymu olan Pegasus projesinin bir parçası olarak sızdırılan listeye erişim sağlayıp medya ortaklarıyla paylaşmış durumda.

Verilerde bir telefon numarası bulunması, bir cihaza Pegasus bulaşıp bulaşmadığını veya bir siber saldırıya maruz kalıp kalınmadığını tam anlamıyla ortaya çıkarmıyor. Ancak konsorsiyum, verilerin NSO'nun hükümet müşterilerinin olası gözetim girişimlerinden önce belirlediği potansiyel hedeflerin göstergesi olduğuna inanıyor.

Yapılan soruşturma, 10 farklı ülkedeki yüzlerce farklı kişinin dinlendiğini gösteriyor

Sızan listede numaraları görünen az sayıda telefonun adli incelemesi ise cihazların yarısından fazlasında Pegasus yazılım izlerine rastlanmış durumda. The Guardian ve bahsi geçen medya şirketleri önümüzdeki günlerde listede yer alan kişilerin kimliklerini detaylarıyla açıklayacak. Yüzlerce şirket yöneticisi; STK çalışanı, akademisyen, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar ya da diğer hükümet yetkililerinin listede adı geçtiği özellikle belirtiliyor.

Ayrıca bu soruşturmada Azerbaycan, Macaristan, Hindistan, Fas, Ruanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Meksika ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı da ifade ediliyor.

İsrail’in siber casusluk silahı: Pegasus
HAYAT
İsrail’in siber casusluk silahı: Pegasus

Cebinizde İsrail casusu olabilir
TEKNOLOJİ
Cebinizde İsrail casusu olabilir
Abone Ol Google News
Bahçeleri istila ettiler

Bahçeleri istila ettiler

​Beykozlular böyle bir olayla ilk defa karşılaştı.
Bu kez hedef damat değil kardeşi

Bu kez hedef
damat değil kardeşi

'Eğlence' adı altında 'işkence' yaptılar.
Komandolara bayram ziyareti

Komandolara
bayram ziyareti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bayramlarını kutladı.
FETÖ'nün kurban oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün kurban oyunu deşifre oldu

​​FETÖ itirafçısı toplanan paraların örgüte nasıl aktarıldığını anlattı.
Irak'ta patlama

Irak'ta patlama

​Halk pazarında 33 kişi hayatını kaybetti.
Bir haftada <br>yüzde 30 arttı

Bir haftada
yüzde 30 arttı

​Bakan Koca'dan sosyal medyadan uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde açıkladı.

​Erdoğan'ın ilk durağı KKTC Meclisi olacak, burada müjdeyi açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar.
Bir haftadır akın akın geliyorlar

Bir haftadır akın akın geliyorlar

​'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate alan yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.