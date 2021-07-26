Dünya Fransa ve İsrail arasında Pegasus krizi
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Fransa ve İsrail arasında Pegasus krizi

İsrailli NSO Group’un ürettiği casus yazılım ‘Pegasus’un hedefi olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra Tel Aviv’den izahat ve resmi açıklama istedi. Macron’un görüştüğü İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu döneminde gerçekleşen olayı soruşturacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransa ve İsrail arasında Pegasus krizi
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şahsi telefonunun takip edilmesinde kullanılan, İsrail merkezli NSO Group’un ürettiği “Pegasus” isimli casus yazılım konusunda İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten resmî açıklama istedi. Telefonunu ve numarasını değiştirmek zorunda kalan Macron, Bennett’le telefonda görüştü.

Naftali Bennett
Naftali Bennett
  • Görüşmede Macron’un Bennett’e konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği ve resmî açıklama istediği kaydedildi. Bennett ise Macron’a konunun en üst düzeyde soruşturulacağı ve istenen sonuçların yakında açıklanacağı sözünü verdi. Bennett ayrıca, söz konusu olayın kendi başbakanlığı döneminden önce gerçekleştiğini ve mevcut hükûmetin bu olayı basında yer alan haberlerden öğrendiğini dile getirdi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise Fransa’nın, “İsrail’in, casus yazılım programları konusunda uzman NSO Group adlı şirketle ilgili fiili olarak soruşturma açıp açmadığını, yazılımın satışı konusunda usulsüzlükler yapıldığının tespit edilmesi durumunda ise şirket aleyhinde tedbir alma niyetinde olup olmadığını” bilmek istediğini yazdı.

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