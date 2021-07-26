​Fransa ve İsrail arasında Pegasus krizi

Almanya'da yaşayan Esma Akkuş sel felaketinden sonraki vahim tabloyu gözler önüne serdi: Elektrik yok, su yok, devlet yok!

Almanya'da sel felaketinin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen pek çok yerde evlere henüz su ve elektrik verilebilmiş değil. Hasar gören ve kullanılamaz halde olan araçlar ise yol kenarlarında olduğu gibi duruyor. Ülkenin batısında bulunan Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde yaşayan ve selden etkilenenler arasında yer alan Esma Akkuş, çektiği video ile insanların yaşadığı zorlukları ve Alman devletinin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi. Şu anda en büyük ihtiyacın seyyar tuvaletler, su ve insan gücü olduğunu belirten Akkuş, 'Selin üzerinden bir hafta geçti, burada ilk sıcak yemek bir Türk derneği olan 'Avrupa Türk İslam Birliği' (ATİB) tarafından dağıtıldı. Akıl alır gibi değil, anlatsak inanmazlar.' şeklinde konuştu.



Yolun ortasında ve evlerin bahçelerinde duran araçların dahi oldukları yerden kaldırılmadığını söyleyen Akkuş, 'Araç sahiplerinin çekiciyi kendisinin bulması ve masrafları yine kendisinin ödemesi gerekiyor. İşte burası çok özendiğiniz, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi denilen ve sosyal devlet olduğu iddia edilen Almanya!' ifadelerini kullandı.



Artvin'de sel felaketinden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini ileten Akkuş, 'On gün sonra Artvin'de buradaki gibi bir görüntünün ortaya çıktığını bir hesap edin bakalım, ülkede ne olurdu?' dedi.