Amerikalı diplomatlar Pegasus’la izlendi: İsrail ABD’yi ​hacklemiş​

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen “Pegasus” isimli casus yazılımın, yurt dışında görev yapan ABD’li diplomatların telefonlarının hacklenmesi için kullanıldığı ortaya çıktı. Washington Post gazetesinin haberine göre teknoloji devi Apple, 11 ABD’li diplomatı, telefonlarının Pegasus tarafından hacklendiği konusunda uyardı. Söz konusu diplomatların Uganda ve diğer Doğu Afrika ülkelerinde çalıştığı belirtiliyor. Onlarca ülkeden binlerce siyasetçi, aktivist ve gazetecinin telefonunu dinleyen yazılımın, Tel Aviv yönetimiyle bağlantılı olduğu ve eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından diğer ülkelere pazarlandığı iddia edilmişti.

KARA LİSTEDE

Skandalın ortaya çıkmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, aralarında NSO’nun da bulunduğu bazı şirketlerin kara listeye alındığı anımsatılarak, “Pegasus gibi bazı ticari casus uygulamaların, ABD’li personel için ciddi karşı istihbarat ve güvenlik tehdidi yarattığından endişeliydik. Biden yönetiminin, bu tarz araçlar geliştiren bazı şirketleri kara listeye almasının nedenlerinden biri de buydu” ifadesine yer verildi.

APPLE DAVA AÇMIŞTI

Geçen ay Washington, aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru’nun da bulunduğu dört şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. Apple da kullanıcılarını hedef alan NSO Group’a karşı hukuki mücadele başlattığını duyurmuş, ayrıca şirketin, bundan sonra Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanamayacağını açıklamıştı.

REKLAM

Netanyahu pazarladı