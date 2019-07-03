Dünya APnin başkanlığına yine bir İtalyan seçildi
AVRUPA

AP'nin başkanlığına Sassoli seçildi

AP'nin başkanlığına yine bir İtalyan seçildi

Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı, Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu. Kurallar gereği birinci turda salt çoğunluğu sağlayamayan adaylar ikinci turda yarıştı. Sosyal Demokratların adayı Sassoli 345 oy aldı.

Haber Merkezi AA
AP üyeleri 5 yıllık bir süreyle seçilirken, AP Başkanı her 2,5 yılda değişiyor.
AP üyeleri 5 yıllık bir süreyle seçilirken, AP Başkanı her 2,5 yılda değişiyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli, AP'nin yeni başkanı seçildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan AP Genel Kurulunda sabahın erken saatlerinde 4 adayla başlayan oylamalarda, ikinci tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği birinci turda salt çoğunluğu sağlayamayan adaylar ikinci turda yarıştı. Sosyal Demokratların adayı Sassoli 345 oy aldı.

Avrupa Yeşiller Partisinin adayı Alman Ska Keller 119, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solunun adayı İspanyol Sira Rego 43 ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri adayı Çekyalı Jan Zahradil 160 oyda kaldı.

Böylece 63 yaşındaki Dassoli, AP'nin başkanlığını, İtalyan Antonio Tajani'den devralacak.

Eski gazeteci olan Sassoli, 1 Temmuz 2014'te AP Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.

AP Başkanının görevleri

AP Başkanı, Parlamentonun resmi temsilcisi olarak tüm çalışmaları yönetiyor, Genel Kurula başkanlık ediyor. Başkan aynı zamanda hukuki ve dış ilişkilerde AP'nin temsilcisi olarak görülüyor. AB bütçesine onay veren Başkan, AB kanunlarını, yürürlüğe girebilmesi için Konsey Başkanı ile imzalıyor.

AP üyeleri 5 yıllık bir süreyle seçilirken, AP Başkanı her 2,5 yılda değişiyor. AP ayrıca AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek kurum olma özelliğine sahip. AP'de nüfus oranlarına göre 28 AB üyesi ülkeyi temsilen 751 milletvekili görev yapıyor.

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