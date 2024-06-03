İlk evim kampanyası ile ev sahibi olmanın yolu açılıyor. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik devlet kredi desteği sağlıyor. Düşük 1,20 faizli konut kredisi kampanyası hakkındaki son durum gelişmeler merak konusu. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak. Peki 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu? Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar?
İlk defa ev alacaklar 'Konut kredisi başvurusu başladı mı, başvurular nereden yapılacak? Düşük faizli ilk evim konut kredisi başvuru şartları neler? 1.20 faizli ilk evim konut kredisinin ne zaman çıkacak?' sorularının yanıtını arıyor. İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi açıklamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmıştı. Ev sahibi olmak isteyenler düşük 1,20 faizli konut kredisini bekliyor. Peki, ilk evim konut kredisinde son durum nedir, şartlar belli oldu mu? İşte, ilk Evim kampanyası 1.20 düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini dile getirmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.
Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek 1.20 düşük faizli konut kredisi İlk Evim Kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
düşük 1,20 faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.
Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.
İlk kez ev alacaklar düşük 1,20 faizli konut kredisi konut kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.
İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?
Ev alma kredisi için yalnızca ilk kez ev sahibi olacak insanlar başvurabilecek, halihazırda evi bulunan veya daha önceden ev sahibi olmuş insanlar ilk evim kredisi başvurusu yapamayacak. Kampanyaya ait konut kredi faiz oranları %1,20 seviyelerinde olacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.
Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde. Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."