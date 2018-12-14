Dünya Arjantinde yoksulluk son 10 yılın en yüksek seviyesinde
AMERİKA

Arjantin'de yoksulluk son 10 yılın en yüksek seviyesind

Arjantin'de yoksulluk son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Arjantin'de yoksulluk seviyesi yüzde 33,6'ya yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 13 milyondan fazla kişi yoksulluk şartlarında yaşam sürüyor.

AA
Fakirlik seviyesinden en çok etkilenen kesimin 18-29 yaş aralığındaki gençlerin olduğu kaydedildi.
Fakirlik seviyesinden en çok etkilenen kesimin 18-29 yaş aralığındaki gençlerin olduğu kaydedildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yılın üçüncü çeyreğinde yoksulluk seviyesi yüzde 33,6'ya yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Arjantin Katolik Üniversitesi Sosyal Borçlar Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, ülkede fakirlik seviyesi 2018'in üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 33,6 olarak kaydedildi.

  • Buna göre, yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 13 milyondan fazla kişi yoksulluk şartlarında yaşam sürüyor. Ayrıca, 2,5 milyon kişinin aşırı yoksulluk seviyesinde yaşadığı raporda yer aldı.

Raporda, fakirlik seviyesinden en çok etkilenen kesimin 18-29 yaş aralığındaki kişilerin olduğu kaydedilirken bu yılın üçüncü çeyreğinde ülkedeki çocuk ve gençlerin yaklaşık yarısının yoksulluk seviyesi altında gelire sahip evlerde yaşadığına yer verildi.

Arjantin'de yoksulluk seviyesinin bu kadar yükselmesinin sebebi, 2017’nin üçüncü çeyreğiyle 2018’in aynı dönemi arasında ülke ekonomisinin büyüme sürecinden sert bir ekonomik durgunluk dönemine girmiş olması ve bu yıl Arjantin pesosundaki değer kaybının fiyatlara yansıyıp yüksek enflasyona yol açması olarak gösterildi.

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