Dünya Armin Laschetten itiraf Türkiyenin ABye tam üyeliği mümkün değil
AVRUPA

Armin Laschet'ten itiraf: Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün değil

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet "Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün değil" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Armin Laschetten itiraf: Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün değil
​Armin Laschet.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet "Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün değil" dedi.

Almanya'da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adaylığına, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet seçilmişti.

"Türk Armin" olarak bilinen Laschet, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanlığı görevinde bulunuyor ve Türk toplumuna yakınlığıyla biliniyor.

"TÜRKİYE AB'YE ÜYE OLAMAZ"

Ancak Laschet'in, Avrupa Birliği (AB) konusunda Türkiye'ye "mesafeli" olduğu CDU ve CSU'nun seçim programında ortaya çıktı.

Birliğe alınacak yeni üyelerle Brüksel'in "zayıflatılmamasının" savunulduğu programın bir bölümünde, "CDU ve CSU iktidarında Türkiye, Avrupa Birliği'ne asla üye olamaz." denildi.

YAPICI DİYALOG İSTİYORUZ

Ankara'nın Almanya ve AB için stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken, "Türkiye ile sıkı iş birliği ve yapıcı eleştirel diyalog istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu programda, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir perspektife ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

"İktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün olmayacaktır. Bunun yerine Türkiye ile daha sıkı ortaklık üzerinde uzlaşacağız." ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik politika gözler önüne serildi.

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