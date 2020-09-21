Arnavutluk teşekkür etti: Depremin ardından Türkiye yardım elini uzatmıştı

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Niğde'de korkutan deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Niğde'nin Bor ilçesinde 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Niğde'de olan depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.