Arnavutluk teşekkür etti: Depremin ardından Türkiye yardım elini uzatmıştı

Ahmetaj’a Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ve inşaat çalışmalarında yer alan Albayrak şirketi temsilcileri eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Ahmetaj, bölge halkı için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Bir sene içinde vatandaşlara anahtarlarını teslim etmek üzere tekrar geleceğiz” değerledirmesinde bulundu.
BİR YIL İÇİNDE BİTECEK
- Bu kapsamda konutlar, kamuya açık alanlar, ticaret merkezi ve okul inşa edileceği bilgisini paylaşan Ahmetaj, “Türk halkına, Türk hükümetine, şahsım ve Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olan (Türkiye Çevre ve) Şehircilik Bakanına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki de verdiği sözü tuttuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi. Albayrak şirketi temsilcisi Servet Birgören ise dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, “Depremin olumsuz etkilerini en iyi bilen ülke herhalde Türkiye’dir. İnşallah bir yıl içinde bu projeyi bitireceğiz. Bu benim ve Albayrak firmasının sözüdür” diye konuştu.