Dünya Beşik gibi sallanan Arnavutlukta tsunami uyarısı yapıldı Ülke 64 ve 54 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı
AVRUPA

Beşik gibi sallanan Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı: Ülke 6.4 ve 5.4 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk'ta yerel saatle 07:08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Depremler sebebiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA DHA Yeni Şafak
Arnavutluk'ta deprem
Arnavutluk'ta deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ülkede Adriyatik Denizi açıklarında yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. İkinci depremin şiddeti 5.4 olarak güncellendi. Depremler sebebiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

ÜLKEDE PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ DEPREMLER

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor.

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.

3 KİŞİ ÖLDÜ 150 KİŞİ YARALANDI

Depremler sebebiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

DHA
Arnavutluk'ta deprem
  • 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından saatler sonra 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin şiddeti 5.4 olarak güncellendi.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.

9 DAKİKA SONRA YİNE DEPREM OLDU

  • 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.
Arnavutluk'ta hasar gören binalar.

Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Arnavutluk'ta hasar gören binalar.

TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yayınlandı.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

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