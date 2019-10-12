Dünya Asla durmayacağız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Asla durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulmasını isteyen ülkelere resti çekti: PYD/YPG’ye karşı attığımız adımı durdurmayacağız. Kim ne derse desin durmayacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlatılan operasyonun durmayacağını söyledi. Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen “Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” konulu 3. Parlamento Başkanları Toplantısı’nın açılış resepsiyonunda davetlilere seslendi. Barış Pınarı Harekatı konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan şunları kaydetti:

KÜRTLER KARDEŞİMİZ

Tek amacımız, ülkemize saldırmak için oralarda üstlenen eli kanlı canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek, hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz hem de ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız. Tüm dostlarımızdan ülkemiz ve Suriye halkı için hayati önem taşıyan bu operasyonumuza destek bekliyoruz. Bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ, bunlar birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK’ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bütün belgeleriyle kendilerine verdiğimiz halde kabul etmiyor. Biz mücadelemizi bunlarla sürdürüyoruz. Peki bunlar ne diyor? Batı ve Amerika, hep birlikte söyledikleri şu, ‘Siz Kürtleri öldürüyorsunuz.’ Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, bu mücadelemiz terör örgütleriyledir.

BÖLGEYİ TERK EDECEKLER

  • Teröristlerin havan topları atışlarıyla bir yaşındaki Suriyeli çocuk öldü. Bunun yanında yine 10’a yakın insanımız öldü. Bundan önce yüzlercesi öldürüldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bekleyemeyiz. Biz Türkiye olarak 911 kilometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD, YPG’ye karşı attığımız bu adımı, asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan, soldan şu anda tehditler geliyor. ‘Bu gidişi durdurun.’ diye. Sayın Trump’a da söyledim, diğerlerine de söyledim. ‘Bunu durduracaksınız, durdurun.’ dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız. Teröristlerin tamamı 32 kilometrelik sınırdan daha güneye gidene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu bölgeyi terk edecekler. Çünkü biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik.

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