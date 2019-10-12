Rahat uyu intikamın alınacak

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar Şaar son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Omar için ilk olarak Şanlıurfa Valiliği’nde resmi tören düzenlendi. Muhammed Omar’ın annesi Fatina Hadbe, babası Muhammed ve kardeşleri, tören öncesi tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Muammed Omar Şaar

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Muhammed Omar

EVLERİ BAŞLARINA YIKILSIN

Fatina Hadbe

Valilikteki törenin ardından Omar’ın tabutu, Sanayi Camisi’ne getirildi. Cenaze namazı öncesi eşi Fatina’yı teselli etmeye çalışan baba Muhammed Şaar, gazetecilerin soruları üzerine gözyaşı döktü ve konuşmakta güçlük çekti. Şaar, “YPG/PKK evleri bombalıyor, çocuğum öldü. Allah YPG/PKK’nın evlerini başlarına yıksın inşallah” dedi. Muhammed Omar’ın cenazesi, Akçakale Mezarlığı’na defnedildi. Muhammed Omar’ın “Hale” ve “Yasmin” isimli ablalarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BABA O ANLARI ANLATTI

Baba Muhammed Şaar, patlama anında yaşadıklarını muhabirimiz Şahin Şen’e anlattı.

Öte yandan baba Şaar, patlama anını Yeni Şafak’a anlattı. Oğlunun uyuduğu sünger döşeğin üzerinde şehit olduğunu söyleyen baba Şaar, 2013 yılında Burseya’dan Türkiye’ye geldiklerini belirtti. Şaar, “Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığındık. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan bize kapı açtı. Ama burada da bizi PKK vurdu. Çok kötüydü patlama. Suriye’de de böyleydi, çocuk ve kadınlar ölüyordu” dedi.

MÜSLÜMANLARI TÜRK ASKERİ KURTARACAK

Acılı baba şöyle devam etti: “Suriye de, Esed de, PKK da bebek katili. Akrabalarımın çocuklarını Esed bombaları öldürdü. Benimde oğlumu PKK bombası öldürdü. İnşallah Türkiye askeri Suriye’de zulüm gören Müslümanları kurtaracak. Allah Esed ve PKK’yı kahretsin, helak olsunlar. Biz Erdoğan’ın yanındayız. Terör biterse yurdumuza geri döneceğiz. Allah Türk askerinin yardımcısı olsun.”

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Kardeşe son bakış

Tuana Terim

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İsmail Terim

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine, YPG/PKK’lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim için tören düzenlendi. Terim’in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camisi’ne getirildi. Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınları katıldı. Törende Elif Terim’in 8 yaşındaki kardeşi Tuana ve ağabeyi İsmail de gözyaşı döktü. Elif Terim’in yakınları da tabuta sarılarak ağladı. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından Elif Terim’in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir süre omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Terör peşlerini bırakmadı

Şehit düşen anne ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi.

Nusaybin’de 3 yıl önce PKK’lıların gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız ile iki kızının terör peşini bırakmadı. Havanlı saldırıda şehit düşen anne ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin’in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız’ın (15), hikayeleri yürekleri burktu. Mardin Nusaybin’de, PKK’lı teröristlerce 3 yıl önce, çukur kazılarak, barikat kurularak tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda evleri yıkılan Yıldız ailesinin, terör peşini bırakmadı.

ÖNCE EVLERİNDEN OLDULAR

Terör mağduru Yıldız ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan TOKİ konutlarına bir süre önce yerleşti. Barış Pınarı Harekatı devam ederken, önceki gün, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin’e düzenlenen havanlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde anne ve iki kızı şehit düştü.

KÜRTÇE AĞITLARLA UĞURLANDI

Terörün önce evlerinden ettiği sonra katlettiği 5 çocuk annesi annesi Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız’ın cenazeleri, otopsinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesinden aile tarafından teslim alındı. Şehit anne ve iki evladının cenazesi, Şırnak’ın İdil ilçesinin Ulak köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı.

DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPACAK

Fatma Yıldız ile kızlarının defnedildiği Şırnak’ta teröre tepki dile getirildi. Terör saldırısında yengesi ve iki yeğenini kaybeden Emin Yıldız, “Vatan sağ olsun. Devletimizi her zaman arkamızda hissediyoruz ve o his bizim için büyük bir güç” dedi. Vatandaşlardan Nuri Genç de, “Örgüt 40 yıldan beri Kürt halkının kanını dökmekte. Hiç kimse bunlara alet olmayacak. Devletimiz gereği neyse icabına bakacaktır” diye konuştu.

Ekmek almaya gidiyordu

Mazlum Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütününişgal ettiği bölgelerden düzenlediği saldırılarda 11 yaşındaki Mazlum Güneş de hayatını kaybetti. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılar sırasında ekmek almak için fırına giderken şehit olan Güneş için Siverek ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camisi’nde tören düzenlendi. Küçük Mazlum’un tabutu, cenaze namazının ardından doğduğu Sofuca Mahallesi’ne götürülerek, son yolculuğuna uğurlandı. Güneş’in kuzeni Mehmet Sinan Kaya “Sadece ailesine fırından ekmek almaya gitmişti. YPG/PKK kesinlikle biz Kürtleri temsil etmiyor ve şehit olan çocuğumuz da Kürt çocuğuydu” diye konuştu.

3 bin kişi uğurladı

Cihan Güneş

Şanlıurfa Akçakale’de şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş Manisa’da toprağa verildi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Baba Süleyman Güneş ve anne Zekiye Güneş ile kız kardeş Cansu Güneş, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Cenaze aracının önüne, şehidin babası ile Bakan Albayrak birlikte oturdu. Güneş’in cenazesi, Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi. Güneş’in yaklaşık 2 yıl önce KPSS’yi kazanarak Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandığı, 1 yıl önce de geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Bu da bizim düğünümüz

Ahmet Topçu

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’nun Ankara’daki babaevine ateş düştü. Şehidin amcası Sami Topçu, Ahmet Topçu’nun 2 yıl önce göreve başladığını belirterek, “Vatanımız için canımız feda. Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. 2 yıl önce göreve başlamıştı, Afrin’e de gitmişti. Bu göreve de önceki gün gitmişti. Sözlenmişti, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, ‘Düğünüme gelirsin’ demişti. Bu da bizim bir düğünümüz, bizim bayramımız” dedi. Şehit Topçu’nun cenazesi, bugün Ankara’da toprağa verilecek.