Dünya Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde iki PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde iki PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.

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