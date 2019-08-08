Dünya Atambayeve düzenlenen operasyon yarıda kesildi
ASYA

Atambayev'e düzenlenen operasyon yarıda kesildi

Atambayev'e düzenlenen operasyon yarıda kesildi

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Güvenlik güçleri ve Atambayev'i destekleyenler arasında arbede çıktı. Yaşanan olayda 45 kişi yaralandı. Operasyon esnasında başından ağır yaralanan emniyet müdürünün komaya girdiği ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Bunun üzerine Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in bulunduğu köyden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti.
Güvenlik güçleri, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti.

Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.

  • Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyünde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, polisin durumu kontrol ettiğini belirterek "Tüm bu yaşananlar diyalog yoluyla çözümlenecek. Şu anda bunun gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Güvenlik görevlileri operasyonu yarıda kesti

Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in yaşadığı Koy-Taş köyünü terk etti. Koy-Taş köyüne giden karayolu üzerinde dört farklı alanda güvenlik kontrolünü sağlayan polisler otobüslerle taşındı.

Bu arada, Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti. Gençler de Atambayev'in evine gitmelerine izin verilmesini, telefon ve internet sinyallerin sağlanmasını istedi.

Ayrıca, Koy-Taş köyünde bulunan ülkenin en büyük askeri kışlalardan çok sayıda zırhlı araç ve asker dolu kamyonun başkent Bişkek'e yöneldiği görüldü.

Atambayev halka seslendi

Koy-Taş köyündeki evinden telefonla halka seslenen Atambayev, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Polise yazılı ifade vermek istediğini bir kez daha yenileyen Atambayev, şöyle konuştu:

  • "Size büyük bir acıyla sesleniyorum. İktidar anayasayı ihlal ederek beni gözaltına almak istedi. Beni susturmak istedi. Akşam saatlerinde silahlarla geldiler. Önce plastik mermi daha sonra gerçek mermi kullandılar. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Atambayev terörist değildir. Bana destek olmaya gelen vatandaşlar terörist değildir. İktidar kendi halkına kurşun yağdırdı. İktidara sesleniyorum. Durun."

Operasyonda yaralı sayısı 45'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Atambayev'in evine düzenlenen operasyon esnasında yaralananların sayısının 45'e yükseldiğini bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin taş, 13'ünün plastik mermi, 4'ünün kurşun ve 6'sının ise düşme nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Operasyon esnasında başından ağır yaralanan Çuy Bölge Emniyet Müdürü Samat Kurmankulov'un komaya girdiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Ağır yaralanan 22 yaşındaki güvenlik görevlisinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saat 20.00'de operasyon başlatıldı.

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Atambayev'in korumaları operasyonu başlatan güvenlik güçlerine karşılık verdi. Taraftarları ise Atambayev'in bulunduğu evi koruma altına aldı.

Güvenlik güçlerine Atambayev'i teslim etmeyen destekçileri, 6 güvenlik görevlisini de rehin tutmayı sürdürüyor. Bunun üzerine Atambayev'in evinde ve bölgede iletişim ve internetin yanı sıra sokak aydınlatmaları hariç evlerdeki elektrik kesildi.

Polis, Atambayev'in iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'i yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

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