Dünya Kırgızistanın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
ASYA

Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Atambayev’in evine düzenlenen operasyon esnasında Atambayev destekçileriyle polis arasında yaşanan çatışmada 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine operasyon düzenlendi.
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine operasyon düzenlendi.

Kırgızistan’ın bir önceki Cumhurbaşkanı Akmazbek Atambayev’in görevi sonlandıktan sonra geçtiğimiz 20 Haziran’da Kırgızistan parlamentosunda yapılan oylama ile dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Organize suç örgütü liderliği ve yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev, savcılığın ifadeye çağırmasına rağmen ifade vermeyi reddetti. Bunun üzerine polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı. Atambayev’in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı’nın destekçileri polise karşı direniş gösterdi.

Atambayev’in nereye götürüldüğü belli değil

Atambayev’in evine yapılan operasyon esnasında yaşanan çatışma sonucu polisin vatandaşlara plastik mermi ile müdahale ettiği aktarıldı. Çıkan çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alınırken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Atambayev’in ise özel kuvvetler tarafından evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü açıklandı.

Rusya’dan açıklama: “Yakından takip ediyoruz”

  • Kırgızistan’da yaşanan gelişmeler üzerine Moskova’da hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı. Kırgızistan’ın en önemli müttefiki konumunda bulunan Rusya’da konu ile ilgili istişare ve araştırmaların sürdürüldüğü öğrenilirken Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin’den resmi açıklama geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada “Kırgızistan’daki gelişmeler yakından takip ediliyor” denildi.
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