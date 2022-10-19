Avrupa Birliği doğal gaza tavan fiyat için çare arıyor: İber modelini değerlendiriyor

Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi hakkında konuşma yaptı.

Konuşmasında, enerji fiyatlarındaki artışı sınırlandırma çalışmalarına değinen von der Leyen, bunun için dün Avrupa doğal gaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurmayı önerdiklerini hatırlattı.

Von der Leyen, doğal gazın elektrik fiyatlarını da yükselttiğini vurgulayarak "Bu noktada İber (İspanya ve Portekiz) modeli ortaya çıkıyor. Bu model, AB genelinde değerlendirmeyi hak ediyor. Hala cevaplanması gereken sorular var ancak her yolu denemek istiyorum." dedi.

Komisyon 8 Haziran'da onay vermişti

İspanya ve Portekiz, elektrik fiyatlarını düşürmek için üreticilerin doğal gaz fiyatlarını sınırlandırma kararı almış, AB Komisyonu 8 Haziran'da buna onay vermişti.

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İspanya ve Portekiz'in fiyat artışlarına karşı aldığı önlem kapsamında elektrik üreticileri için doğal gaza ilk 6 ay için megavatsaat başına 40 avro tavan fiyat getirilmiş, bu fiyatın 6'ncı aydan sonra her ay 5 avro artacağı açıklanmıştı.

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