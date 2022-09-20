Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı

Fransa'da 'imam' ünvanı ile LGBT propagandasına hizmet eden Mohamed Zahed: Günah değil

Ünlü markaların sponsor sırasına girdiği 'Brand Week İstanbul' festivali daha başlamadan skandal bir kararla gündeme geldi. Fransa'da sözde 'İmam' ünvanı ile LGBT propagandasına hizmet eden eden eşcinsel Mohamed Zahed, konuşmacı olarak programa davet edildi. Eşcinselliğin lanetlendiği Kur'an'daki ayetleri reddederek LGBT propagandası yapan Zahed'in Türkiye'ye çağrılması tepki topladı. Festival sorumlularına çağrı yapan pek çok sosyal medya kullanıcısı, konferansın iptal edilmesini istedi. Zahed, daha önce katıldığı bir programda eşcinselliğin İslam dininde günah olmadığını savundu: 'Biz onlara, cinsiyetleri ve inançları arasındaki uzlaşmayı sağlamaları için kendi kişisel yollarını bulabilmeleri adına yardım etmeye çalışıyoruz. Özellikle, bizim cinsel kimliğimizi İslam çerçevesinde temsil etmemiz, sakıncalı olduğu için reddetmemiz gereken bir günah değildir.'