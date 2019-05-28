Avrupa düzeni çöktü

Pazar günü sona eren Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sonuçlar, aşırı sağ ve populist partilerin, Avrupa’nın merkezinde güç kazanmaya devam ettiğini gösterdi. Başta Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri Almanya, Fransa ve Belçika olmak üzere İngiltere ve İtalya’da aşırı sağ partiler oy oranlarını artırdı. Seçimlerde aşırı sağ Fransa, İtalya ve İngiltere’de birinci çıktı. Buna karşın Yeşiller, Avrupa çapında oy oranını artırdı. Yüzde 51 ile son 20 yılın katılım rekorunu kıran Avrupa Parlamentosu seçimlerinde taraflar 751 sandalye için yarıştı. Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

YOUTUBERLAR SONUCU BELİRLEDİ

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) seçimi, yüzde 22,6 ile birinci bitirmeyi başarsa da beş sandalye kaybederek 29 AP vekili çıkardı. Merkez sol SPD sahip olduğu 27 sandalyeden 12’sini kaybederek üçüncü sıraya gerilerken yüzde 20,5 ile 9 yeni sandalye kazanan Yeşiller ikinciliği aldı. Seçimler öncesinde 90 etkili YouTuber, Yeşiller’e oy verilmesi çağrısında bulunmuş, iklim değişikliğini reddetmekle suçladıkları aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’ne oy vermemeleri çağrısında bulunmuşlardı. AfD seçimde yüzde 10 oy alarak dördüncü parti oldu.

LE PEN DAMGASI

Fransa’da merkez sağ ve merkez sol partiler seçim sonucunda adeta eridi. Marine Le Pen’in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci olurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liberal partisi En Marche ikinci sırada yer aldı ve 21 sandalye kazandı. Üçüncü sırada ise 12 sandalye ile Yeşiller var. Sonuçlar sonrasında Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ulusal Meclis’i feshetmesi ve yeniden seçim düzenlemesi gerektiğini söyledi.

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BREXIT PARTİSİ DOLU DİZGİN

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. İlk iki sırayı ise yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi (yüzde 31,6) ile Liberal Demokratlar (yüzde 20,3) aldı. Muhafazakar Parti’nin oyu yüzde 9,2’ye, İşçi Partisi’nin oyu ise yüzde 13,8’e geriledi. Brexit Partisi lideri Nigel Farage sonucun “çok büyük mesaj” taşıdığını savundu.

İKTİDAR ORTAKLARI DAMGA VURDU

İtalya’da iktidar ortağı olan aşırı sağcı Lig partisi yüzde 28 ile zafer ilan etti. Sosyal demokrat Demokratik Parti ve koalisyonun diğer ortağı olan Beş Yıldız Hareketi ise yüzde 20 civarında oy aldılar. Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, AP’de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.

BELÇİKA DEPREMİ

Avrupa Birliği’nin kalbi Belçika’da ise adeta siyasi deprem gerçekleşti. Genel ve bölgesel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ayrılıkçı ve sağ görüşlü Yeni Flaman İttifakı (N-VA) seçimin kazananı olurken, ırkçı Flaman Menfaati (VB) de oylarını önemli ölçüde artırarak ikinciliği elde etti.

Partilere göre sandalye dağılımı



Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde, AB taraftarı Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. EPP’nin milletvekili sayısı 173 olurken, EPP’yi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi. Nüfus olarak AB’nin en büyüğü olan, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’nın 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nda 370 temsilcisi bulunuyor.

Avusturya’da hükümet düştü

Sebastian Kurz

Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü. Meclisten güven oyu alamayan geçici hükümet, ülkede eylül ayındaki erken seçime götürecekti. Güven oylamasında Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) yanı sıra Liste Jetzt’in de karşı oy verdi. Başbakan Kurz’un görevden azledilmesiyle, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor. Kurz, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin rüşvet skandalı sonrası koalisyonu bozarak erken seçim kararı almıştı.

Çipras’tan erken seçim kararı

Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı. Çipras, partisi SYRIZA’nın genel merkezinde yaptığı konuşmada, AP ve yerel seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Aleksis Çipras, “Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil” dedi. İlk sandık sonuçlarına göre Yeni Demokrasi (ND) Partisi yüzde 33,3’lük oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Hükümetteki SYRIZA ise rakibinin 9 puan gerisinde yüzde 23,9 oy oranına sahip. Bu sonuçlara göre, Avrupa Parlamentosu’nda ND’nin 7, SYRIZA’nın ise 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Rutte çoğunluğu kaybetti

Mark Rutte

Hollanda’da dün 570 eyalet meclis üyesi, Hollanda Senatosu’ndaki 75 senatörü belirlemek üzere oylamaya gitti. Senato seçimlerinde hükümet ortakları çoğunluğu kaybetti, ilk defa seçime giren aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 12 senatör çıkardı. Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybetti. Koalisyon hükümetinin çoğunluğu yakalamak için beşinci bir parti ile uzlaşmaya gitmesi gerekiyor. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ise ilk kez katıldığı seçimde senatör çıkaramadı.