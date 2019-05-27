Avusturya'da Kurz hükümeti düştü

Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü.
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Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü.
Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.