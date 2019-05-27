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Dünya Avusturyada Kurz hükümeti düştü
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AVRUPA

Avusturya'da Kurz hükümeti düştü

Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü.

Haber Merkezi AA
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü.

Hükümet düştü

Hükümet düştü

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