​Avrupa futbolunda Gazprom tartışması

Ekonomi

Kadın istihdamına eğitim desteği: 11 pilot ilde uygulanacak

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.