​Avrupa futbolunda Gazprom tartışması

28 Mayıs’ta Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin yerinin değişmesi gündeme gelirken, UEFA’nın, önemli sponsorlarından Rus doğal gaz şirketi Gazprom’la olan iş birliği tartışma konusu oldu.
Mayıs 2021’de Gazprom ve UEFA, 2021-2024 arası Şampiyonlar Ligi ve 2021-2023 arası Uluslar Ligi finallerinin sponsorluğunu içeren, kapsamlı üç yıllık bir sözleşme imzaladı. 2012’de başlayan UEFA ve Gazprom arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi sonrası sekteye uğraması bekleniyor.
KULÜPLERİ DE ETKİLEYECEK
- Gazprom’un UEFA’nın yanı sıra Alman takımı Schalke 04’le de sponsorluk anlaşmaları bulunuyor. Taraftarları tarafından anlaşmanın iptal edilmesi yönünde kampanya başlatan Schalke 04 yönetimi, sözleşme feshini göz önünde bulunduracaklarını açıkladı.
- “Kızılordu’nun takımı” olarak bilinen CSKA Moskova ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptırım listesinde yer alarak kısıtlamalara maruz kalacak bir diğer Avrupa takımı oldu. Avrupa futbolunda önemli yatırımları olan Rus milyarderlerin, kriz ekseninde uygulanacak yaptırımlara tabi tutulması da gündemde.
- Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç’e yaptırımın gündemlerinde olmadığını belirtti. İngiliz bakan, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya’dan alınması gerektiğini belirtti. Daha önce İngiltere, finalin Londra’da düzenlenmesi için başvuruda bulunmuştu.