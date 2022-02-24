Dünya Avrupa futbolunda Gazprom tartışması
AVRUPA

Avrupa futbolunda Gazprom tartışması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk’ı tanıması sonrası Rusya merkezli şirketler ve Rus oligarklara uygulanması planlanan yaptırımlar, Avrupa futbolunda krizin habercisi oldu. UEFA’nın, önemli sponsorlarından Rus doğal gaz şirketi Gazprom’la olan iş birliği tartışma konusu oldu.

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​Avrupa futbolunda Gazprom tartışması
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28 Mayıs’ta Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin yerinin değişmesi gündeme gelirken, UEFA’nın, önemli sponsorlarından Rus doğal gaz şirketi Gazprom’la olan iş birliği tartışma konusu oldu.

Anlaşmanın bozulması halinde UEFA’nın nGazprom’la yaptığı sponsorluk anlaşmasından nsenelik kazancı olan 40 milyon euroyu hangi nkaynaktan temin edeceği ise belirsizliğini koruyor.
Anlaşmanın bozulması halinde UEFA’nın nGazprom’la yaptığı sponsorluk anlaşmasından nsenelik kazancı olan 40 milyon euroyu hangi nkaynaktan temin edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Mayıs 2021’de Gazprom ve UEFA, 2021-2024 arası Şampiyonlar Ligi ve 2021-2023 arası Uluslar Ligi finallerinin sponsorluğunu içeren, kapsamlı üç yıllık bir sözleşme imzaladı. 2012’de başlayan UEFA ve Gazprom arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi sonrası sekteye uğraması bekleniyor.

KULÜPLERİ DE ETKİLEYECEK

  • Gazprom’un UEFA’nın yanı sıra Alman takımı Schalke 04’le de sponsorluk anlaşmaları bulunuyor. Taraftarları tarafından anlaşmanın iptal edilmesi yönünde kampanya başlatan Schalke 04 yönetimi, sözleşme feshini göz önünde bulunduracaklarını açıkladı.
  • “Kızılordu’nun takımı” olarak bilinen CSKA Moskova ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptırım listesinde yer alarak kısıtlamalara maruz kalacak bir diğer Avrupa takımı oldu. Avrupa futbolunda önemli yatırımları olan Rus milyarderlerin, kriz ekseninde uygulanacak yaptırımlara tabi tutulması da gündemde.
  • Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç’e yaptırımın gündemlerinde olmadığını belirtti. İngiliz bakan, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya’dan alınması gerektiğini belirtti. Daha önce İngiltere, finalin Londra’da düzenlenmesi için başvuruda bulunmuştu.

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