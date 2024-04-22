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Dünya

Avrupa hava sahasına Türkiye hakim

İngiliz Financial Times gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye’nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığını yazdı. Analizde, “Bu başarıda en büyük pay İstanbul Havalimanı’na ait” denildi.

04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:16 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İngiliz Financial Times gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye’nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin havacılık alt yapısına yaptığı yatırımlar ve filolarını genişletmesiyle Avrupalı rakiplerini gride bıraktığı belirtildi. Avrupa şirketlerinin pazar payını Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’a kaptırdığını ifade edilen yazıda, British Airways'in sahibi IAG, Air France-KLM ve Lufthansa’nın pandemi öncesine göre daha düşük tarifelerle uçtuğu belirtildi. Buna karşılık THY ve Pegasus’un geçen yıl, pandemiden önceki yıl olan 2019'a göre %10 artışla 115 milyon yolcu taşıdığı ifade edilen çalışmada “THY, Ryanair ve easyJet'in ardından 3. en yoğun havayolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu” verileri paylaşıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI FARK OLUŞTURDU

THY’nin rota sayısını artırarak ve uçak filosunu genişleterek bu başarıda büyük pay sahibi olduğu ifade edilen çalışmada, Pegasus’un da filosunu büyüterek pandemiye rağmen kapasitesini benzer şekilde artırdığı vurgulandı. Bu başarıda İstanbul Havalimanı’nın büyük pay sahibi olduğu ifade edilirken, 11 milyar dolarlık yatırım karşılığında yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın hizmet verdiğine değinildi.




#Financial Times
#THY
#Avrupa
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