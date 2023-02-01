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Avrupa kaynıyor: Binlerce kişi sokağa indi polisle çatıştı

Fransa'da emeklilik reformu nedeniyle binlerce kişi sokağa çıktı. Ülke genelinde iş bırakma eylemi yapıldı. Paris başta olmak üzere bir çok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

09:03 . 1/02/2023 Çarşamba
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Fransa

Fransa

Fransa'da sendikaların çağrısıyla bir kez daha genel grev düzenlendi. Pek çok sektörde çalışanlar Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa çıktı, emeklilik reformunu protesto etti. Göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Belçika'da da kamu çalışanları ağır iş yükünü protesto etmek için yürüdü.

Fransız basını kitlesel eylemi "kara gün" olarak niteledi.

GREVLER ULAŞIMI AKSATTI

Sendikaların çağrısıyla enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık sektörleri ülke genelinde 300'den fazla noktada greve gitti. Metro ve tren seferlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet azaltıldı.

Kara ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Grev nedeniyle bazı müzeler ve Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Protestolara üniversite öğrencileri de oturma eylemleriyle destek verdi. Fransa genelinde 11 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Paris'teki gösteride, polis ve bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı.

Göstericilerden polise şişe ve taş atanlar oldu, gruptakiler güzergahtaki çöpleri ateşe verdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de, aralarında sağlık çalışanları, huzurevi çalışanları ve çocuk bakıcılarının da olduğu kamu çalışanları yürüyüş düzenledi. Göstericiler personel eksikliği nedeniyle ağır iş yükü, düşük maaşlar ve elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti.



#Fransa
#Grev
#Protesto
9 dakika önce
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Avrupa kaynıyor: Binlerce kişi sokağa indi polisle çatıştı
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