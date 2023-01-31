Fransa'da grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle Eyfel Kulesi'nin yarına kadar ziyarete kapalı olduğu aktarıldı.

Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin yarına kadar kapalı olduğu ifade edildi. Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi.