Avrupa Konseyi'nden "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" için mesaj.

"Ayrımcılıkla mücadele etmek için bunların neyi temsil ettiğini açıkça anlamamız gerekiyor. Avrupa Konseyi tarafından yayınlananlar da dahil olmak üzere çeşitli raporlar ve araştırmalar, Avrupalı Müslümanların genellikle isimleri, kıyafetleri ve gelenekleri nedeniyle damgalanma ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını göstermektedir. Ulusal makamların çabalarına rağmen isimleri, Müslüman olabileceklerini düşündüren kişilerin istihdam edilmeme olasılığı hala çok daha yüksektir. Bu bağlamda Müslüman kadın ve kızların daha da büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Başörtüsü takıp takmama tercihleri veya belirli meslekleri tercih etmeleri gibi nedenlerle sadece tüm kadınların yaşadığı eşitsizliklerden mustarip olma riskiyle karşı karşıya kalmamakta, aynı zamanda kendi topluluklarında ve genel anlamda algılanma biçimleriyle ilgili olarak da sorunlar yaşamaktadırlar. Müslüman kadın ve kızların haklarına saygı duymak, fırsat eşitliklerini sağlamak ve tercihlerini özgürce yapmalarını güvence altına almak önceliklerimiz arasında kalmalıdır."