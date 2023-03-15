Kanada istihbaratı 'İslamofobi' iddiasını soruşturacak

Kanada'da Katolik Kiliselerinde çocuklara yönelik cinsel istismar soruşturmasında adı "kanıtlara dayalı suçlu" olarak geçen 27 papazın kimliği ifşa edildi. Hıristiyan mezhebi olan Cizvitler'e bağlı papazların, Almanya’nın en saygın kolejlerinden olan Berlin'deki Canisius Koleji'nde cinsel taciz suçu işlediği ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu tür vakaların Cizvitler ve Katoliklere bağlı diğer bazı yatılı okullarda da meydana geldiği belirlenmişti.