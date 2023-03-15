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Dünya

Kanada istihbaratı 'İslamofobi' iddiasını soruşturacak

Kanada Ulusal Güvenlik ve İstihbarat İnceleme Ajansı, hükümet adına vergi toplayan ve vergi yasalarını uygulayan Kanada Gelir İdaresi (CRA) aleyhindeki İslamofobi suçlamalarına ilişkin soruşturma yürütecek.

10:50 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Kanada istihbaratı, Gelir İdaresine yönelik "İslamofobi" iddiasını soruşturacak.

Kanada istihbaratı, Gelir İdaresine yönelik "İslamofobi" iddiasını soruşturacak.

Kanada Ulusal Güvenlik ve İstihbarat İnceleme Ajansı, hükümet adına vergi toplayan ve vergi yasalarını uygulayan Kanada Gelir İdaresi (CRA) aleyhindeki İslamofobi suçlamalarına ilişkin soruşturma yürütecek.


Ajansın soruşturması, CRA'nın Kanada Müslüman Derneği (MAC) hakkında 2015 yılında başlayan denetimine ilişkin yapılacak.


Soruşturmanın, CRA'nın
"Kanada'da kayıtlı hayır kuruluşlarıyla ilgili ulusal güvenlik faaliyetlerine ve karar verme süreçlerine, bunların makullüğünü, gerekliliğini ve yasalara uygunluğunu değerlendirmeye"
odaklanacağı bildirildi.

CRA'nın inceleme ve analiz bölümü, bağışların terörizmi finanse etmek için kullanılmadığından emin olmak adına MAC gibi kayıtlı hayır kuruluşlarını inceleme altına alıyor.



İncelemede olumsuz bir sonuç bulunması halinde bağışçılara vergi makbuzu verilmemesi için kuruluşun "hayır kurumu" lisansı iptal edilebilir.


İptal durumunda söz konusu kuruluşun fon toplama kabiliyeti sınırlandırabilir.


MAC, 2022'de vergi kurumunun
"sistemik ön yargı ve İslamofobi"
ile hareket ettiği gerekçesiyle Müslüman hayır kuruluşlarını hedef aldığını iddia ederek, denetimi durdurmak için dava açmıştı.

MAC ayrıca CRA'nın ön yargılı davrandığı iddiasının soruşturulmasını istemişti.




#Kanada
#İslamofobi
#Kanada Ulusal Güvenlik ve İstihbarat İnceleme Ajansı
21 dakika önce
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Kanada istihbaratı 'İslamofobi' iddiasını soruşturacak
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