Avrupa'da bu kış çok zor olacak: Petrol düşüyor

Böyle bir krizi hiç olmadı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyada yaşanan enerji krizinin giderek derinleşeceği uyarısında bulundu. Sidney’de düzenlenen enerji forumunda konuşan Birol, küresel bir enerji krizinin yaşandığını kaydetti. Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" dedi.

Fatih Birol

Petrol, gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Birol, "Nedeni çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz" diye konuştu. Birol, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji denklemini değiştirdiğini belirterek, "Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak" ifadelerini kullandı.

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PETROL DÜŞÜYOR

Bu arada, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu yüzden petrolün varil fiyatı dün yüzde 7 düşerek 99.56 dolara indi. Öte Royal Dutch Shell, Avustralya’da bulunan dev yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Prelude’den bir süreliğine sevkiyat yapılmayacağını bildirdi.