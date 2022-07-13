Dünya Avrupada bu kış çok zor olacak Petrol düşüyor
AVRUPA

Avrupa'da bu kış çok zor olacak: Petrol düşüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmadığını söyledi. Sidney'de küresel enerji forumunda konuşan Birol, “Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupada bu kış çok zor olacak: Petrol düşüyor
Böyle bir krizi hiç olmadı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyada yaşanan enerji krizinin giderek derinleşeceği uyarısında bulundu. Sidney’de düzenlenen enerji forumunda konuşan Birol, küresel bir enerji krizinin yaşandığını kaydetti. Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" dedi.

Fatih Birol
Fatih Birol

Petrol, gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Birol, "Nedeni çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz" diye konuştu. Birol, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji denklemini değiştirdiğini belirterek, "Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak" ifadelerini kullandı.

PETROL DÜŞÜYOR

Bu arada, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu yüzden petrolün varil fiyatı dün yüzde 7 düşerek 99.56 dolara indi. Öte Royal Dutch Shell, Avustralya’da bulunan dev yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Prelude’den bir süreliğine sevkiyat yapılmayacağını bildirdi.

Petrol fiyatında sert düşüş
FOTOĞRAF 9
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Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.<br><br>Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.
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RESESYON ENDİŞESİ FİYATLARDA ETKİLİ<br><br>Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
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Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.<br>
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Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, \"Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı\" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.
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BRENT PETROL NEDİR?<br><br>Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından \"Brent Goose\" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.
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Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.<br>
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Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.<br><br>
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BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?<br><br>SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).<br><br>Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.<br><br>Bütün ham petroller eş değerde değildir.
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Petrol fiyatında sert düşüş
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde beş değer kaybederek 100 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamaların, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.
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