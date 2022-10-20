Avrupa'da deprem: Almanya'nın adımı ortalığı karıştırdı

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı sonrası soğuk ve karanlık bir kışa hazırlanan Avrupa ülkeleri Putin'in kıtaya giden gazı büyük ölçüde kesmesi ile başlayan enerji krizine çare arıyor.

ALMANYA'DAN TEPKİ ÇEKEN YARDIM PAKETİ: TAM 200 MİLYAR EURO

Enerji Krizi ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi aralarında Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın da yer aldığı çok sayıda ülkeyi zora sokmuşken Scholz hükümeti geçtiğimiz haftalarda duyurdukları 200 milyar Euro'luk bir yardım paketi iletüketicilerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmasına yardımcı olacaklarını duyurdu.

"KARAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BOZULMALARA YOL AÇACAK"

Almanya'nın cömert yardım paketi ,Avrupa Birliği'ne üye daha yoksul ülkelerin rekabet gücünü baltaladığı iddiası ile tepkilere neden oldu. Avrupa'da deprem etkisi yaratan pakete en büyük tepki Almanya'nın en eski ortağı Fransa'dan geldi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Fransız gazetesi Les Echos'a yaptığı açıklamada Scholz hükümetinin destek planının Avrupa Birliği'nde 'bozulmalara' yol açacağını iddia etti ve "Tutarlı bir yaklaşım istiyorsak, benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir" dedi.

ALMANYA FRANSIZLARI NEDEN BU KADAR KIZDIRDI?

Peki Almanya'nın yardım planı Fransızları neden bu kadar kızdırdı? Bugün ingiliz Telegraph gazetesinde yayınlanan bir analize göre Fransa, AB içindeki en büyük ortağının kendilerine danışmadan böyle bir karar almasından rahatsız.

Ayrıca Almanya'nın açıkladığı yardım paketi 100 milyar Euroluk bir bütçenin Avrupa Birliği Savunma projeleri yerine ülkenin askeri kapasitesini artırmak için alınacak ABD silahlarına harcanmasını ön görüyor.

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FRANSA 'ÖZELLİKLE ÖFKELİ', ALMANLAR FRANSIZLARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNDEN ŞİKAYET EDİYOR

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Fransa, Almanya'nın Avrupa Birliği savunması yerine ABD silahları seçmesi nedeni ile Berlin'e özellikle öfkeli.

Almanların da Fransız ikiyüzlülüğünden ve bencilliğinden özel olarak şikayet ettiği iddia ediliyor.

KRİTİK TOPLANTI ERTELENDİ: LİDERLERİN ZAMANA İHTİYACI VAR

İki ülke arasında yükselen gerilim, AB ülkeleri arasında enerji ve savunma konusunda artan bölünmeye işaret ederken Almanya ve Fransa arasında her yıl düzenli olarak düzenlenen istişare toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Fransız ve Alman yetkililer iki liderin görüşmeden önce daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladılar ve Macron ve Scholz gerilimine ilişkin çok fazla detay vermediler.

"TOPLUM İÇİNDE SÖYLEMİYORLAR AMA SCHOLZ'A ÇOK KIZGINLAR"

Telegraph gazetesine konuşan Avrupalı bir kaynak, Fransızların, Almanlara, özellikle de Başbakan Scholz'a gerçekten çok kızgın olduğunu belirterek "Bunu toplum içinde söylemiyorlar ama özelde çok öfkeliler" dedi.

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ALMANYA'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP: "BENCİL DEĞİLİZ, ALMANYA BATARSA AVRUPA DA BATAR"

Yardım paketine yağan eleştiriler için Almanya'dan ilk cevap da geldi. Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in Financial Times'a verdiği bir röportajda enerji yardım paketlerinin 'bencilce' olmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı;

"Alman ekonomisi batarsa, onunla birlikte tüm AB ekonomisi de batar, yani Alman hükümetinin geçtiğimiz günlerde onayladığı 200 milyar avroluk yardım paketi aslında tüm Avrupa Birliği'ne de yapılan bir yardımdır. Bencil değiliz, Avrupa'nın kalbindeki bir ekonomiyi istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz"