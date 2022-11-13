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Avrupa’da enflasyon eylemleri: Protestoların dozu artıyor

Kriz ikliminden kurtulamayan Avrupa ülkelerinde, kışın kapıya dayanmasıyla yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarından şikayetçi olan halk sokaklara döküldü. Artan yaşam maliyetleri karşısında çözüm üretemeyen İngiltere, İspanya,Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve birçok ülkede, sağlıktan ulaşıma çok sayıda sektör personeli iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çok sayıda sendika yeni grev kararları duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa’da enflasyon eylemleri: Protestoların dozu artıyor
Kış yaklaştıkça halkın tepkisi yükseliyor

Enerji krizinin vurduğu Avrupa’da artan enerji fiyatları ve yaşam maliyeti nedeniyle halk sokaklara döküldü. Euro Bölgesi’nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7’ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrasında kıtaya giden doğal gaz akışını kesmesiyle tetiklenen Avrupa’nın enerji krizi, havaların soğumasıyla daha da dramatik bir hal aldı. Avrupalı liderler aldıkları tasarruf önlemleri ile krizin önüne geçtiklerini iddia etseler de vatandaşlar hükümetleri enerji maliyetlerinin baskısı altındaki hane ve şirketlere yardım etmek için yeterince çaba göstermemekle suçluyorlar.

İNGİLTERE TARİHİNDE İLK

İngiltere’de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı. Siyasi istikaraın sağlanaması nedeniyle çözüm üretmekte zorlanan ada ülkesinde, son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı. İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, demir yolu sendikaları, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor. Gelecek haftalarda ülke tarihinde ilk kez hemşireler greve gidecek. Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, 100 binden fazla hükümet çalışanının bu kış geçim zamlarını protesto etmek için işten ayrılabileceğini yazdı. Reuters ise, İngiltere’de sözleşmeli 12 demir yolu firması için çalışan makinist ve personellerin, 26 Kasım’da grev yapacaklarını açıkladıklarını belirtti.

İSPANYA SÜRESİZ GREVE GİDECEK

İspanya’da yıl içinde üç kez ikili hanelere çıkan yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle eylül ayından itibaren gösteriler düzenleniyor. İlk olarak memurlar ardından işçi sendikaları meydanlara inerek, çalışanların maaş artışının enflasyona göre ayarlanmasını istedi. Benzer şekilde emekliler de maaş artışı talebiyle zaman zaman gösteriler organize etti. Ülkede sektörel olarak yürütülen eylemlerde mevcut durumda Vueling hava yolu şirketi ile Renfe demir yolu şirketi çalışanları maaş artışı talebiyle grev yapıyor. Ulaştırma sektörü çalışanları da 14 Kasım’dan itibaren süresiz greve gideceğini açıkladı.

ÖFKELİ HALK HÜKÜMET BİNASI ÖNÜNDE

Avrupa Birliği’nin en fakir 3 ülkesinden biri olan Bulgaristan’da halk, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle sokaklara döküldü. Maaşlarına iyileştirme talep eden eylemciler, önceki gün meclis binası önünde toplandı. Gösteri, Bulgaristan’ın en büyük iki ticaret birliği tarafından düzenlendi. Farklı mesleklerde çalışan yüzlerce kişi eyleme katıldı. Gösteride okunan ortak bildiriye göre, asgari ücrete zam yapılmamasından endişe duyduklarını belirten protestocular, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ısınma konusunda da sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti.

FRANSA'DA ULAŞIM FELÇ

Fransa’nın başkenti Paris'te farklı mesleklerden çalışanlar maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi. Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti. Bu kapsamda, Paris'te düzenlenen protestoya Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği'ne üye öğrencilerde katıldı. Öte yandan, RATP'deki grev nedeniyle Paris ve civarında banliyö trenleri, metro ve otobüs seferlerinde aksamalar gün boyu devam etti.

ATİNA'DA SOKAKLAR YANGIN YERİ

Fransa’nın başkenti Paris'te farklı mesleklerden çalışanlar maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi. Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti. Bu kapsamda, Paris'te düzenlenen protestoya Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği'ne üye öğrencilerde katıldı. Öte yandan, RATP'deki grev nedeniyle Paris ve civarında banliyö trenleri, metro ve otobüs seferlerinde aksamalar gün boyu devam etti.

BÜRÜKSEL'DE METRO VE TRAMVAYLAR DURDU

Belçika'daki işçi sendikaları, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için grev yaptı. Grev nedeniyle ülkenin birçok yerinde toplu taşıma durma noktasına geldi. Başkent Brüksel başta olmak üzere birçok kentte otobüs, tren, tramvay ve metro seferlerinin çoğu yapılmadı. Toplu taşımadaki aksamalar dolayısıyla birçok yerde trafik sıkışıklığı yaşandı. Havalimanları da grevden etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda uçuşların yüzde 55'i iptal edildi. Yaklaşık 200 uçuş, grev nedeniyle yapılamadı.

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