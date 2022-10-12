Dünya Avrupanın kapısında yatan Anastasiadisden Batıya komik suçlama Türkiye toleranslı davranıyorsunuz
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Avrupa'nın kapısında yatan Anastasiadis'den Batı'ya komik suçlama: Türkiye toleranslı davranıyorsunuz

Avrupa'dan izin almadan adım dahi atamayan Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis, Avrupa Birliği'ni; Türkiye'ye toleranslı davranmakla suçladı. Rum lider "çifte standartlı" yaklaşım sergilendiğini ima ederek , Ankara'yı Rus yaptırımlarını delmeye örnek teşkil etmekle itham etti.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupanın kapısında yatan Anastasiadisden Batıya komik suçlama: Türkiye toleranslı davranıyorsunuz
Güney Kıbrıs Rum Yinetimi lideri Anastasiadis

Euronews'e konuşan Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı toleranslı davranmakla suçladı. Bu tutumun Ankara'ya uluslararası kanunlara kayıtsız kalma cesareti verdiğini söyleyen Anastasiadis, kıtada yeni bir çatışmanın tetiklenebileceğini belirtti.

"ÇİFTE STANDARTLI YAKLAŞIM SERGİLENİYOR" İMASI

Rum Yönetimi lideri, AB'nin Ankara ile çok çeşitli siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle Türkiye'nin üyelik statüsünü koruyabildiğini bunun da bir çeşit diplomatik kalkan sağladığını kaydetti. Anastasiadis, "Bir yandan, bir AB adayı ülke bir başka AB ülkesine karşı uluslararası hukuku ihlal ederken, 'Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor' diyebilmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE RUSYA SUÇLAMASI

Anastasiadis ayrıca, Türkiye'nin doğrudan Rusya'nın uluslararası ticaretine destek olarak AB yaptırımlarının etkisini azalttığına ve bu yola başvurmak isteyen diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini öne sürdü. Anastasiadis, "Daha açık olacağım. Rus çeliğinin dolaylı olarak Avrupa'ya ihraç edilmesine aracılık eden Türkiye'den bahsediyorum. Türk hükümetinin Rus oligarklarını, Rus gemilerini davet edişine bakın" dedi.

AB YETKİLİSİNDEN ANASTASİADİS'İN SÖZLERİNE YANIT

Anastasiadis'in açıklamaları ile ilgili yöneltilen sorulara bir Avrupa Komisyonu yetkilisi, Rum liderin Türkiye yorumlarının diğer ülkelerce paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda yorum yapmayacaklarını belirterek, "AB'nin dış politikası üye ülkelerin oybirliği ile belirlenir. Yani Kıbrıs da dahil tüm ülkelerin üzerinde anlaştığı şekilde uygulanır" şeklinde konuştu.

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