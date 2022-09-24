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POLİTİKA

Anastasiadis'ten Erdoğan'ın 'KKTC' çağrısına küstah cevap: Türkiye'yi işgalci olmakla suçladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına ilişkin yaptığı çağrıya Türkiye'yi işgalci olmakla itham ederek cevap verdi.

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Anastasiadisten Erdoğanın KKTC çağrısına küstah cevap: Türkiyeyi işgalci olmakla suçladı
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki meseleleri iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözme çağrısına değindi.

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ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINI HAZMEDEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki açıklamalarını hazmedemeyen Anastasiadis, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta herkesin 'gerçeği görmesi' gereğinden bahsetti. Hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum. Türkiye'nin işgal altındaki bölgelerde yasadışı bir oluşum kurduğu gerçeği mi? Türkiye, uluslararası toplumu yasadışı eylemlerini tanımaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, Erdoğan'ın "Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir" şeklindeki sözlerine değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum" dedi.

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TÜRKİYE'Yİ "İŞGALCİ" OLMAKLA SUÇLADI

"Kıbrıs ile ilgili gerçeklerin bilinmesi gerektiğini" söyleyen Rum lider, "Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altında bulunduğu, 1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte birinin atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, işgal altındaki bölgelere yüz binlerce Türk vatandaşının yerleştirildiği ve böylece adanın demografik karakterinin değiştirildiği, Türkiye'nin işgal ettiği topraklarda mutlak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini kontrolü altında yasadışı bir varlık oluşturduğu gerçeği" ifadelerini kullandı.

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