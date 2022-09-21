Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de Ege'deki zulmü anlatması Yunan basını çıldırdı

Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yoğun güvenlik önlemleriyle ABD’nin New York kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası basını da Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE BARIŞ ÇAĞRISI

Al Jazeera "Dünya liderleri BM Genel Kurulu'na hitap ediyor" başlıklı haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verdi. "Erdoğan, Ankara'nın ihtilafı çözme konusundaki rolü ve BM reformuna destek çağrısında bulundu" denilen haberde şu ifadelere yer verildi: "Erdoğan, BM karargahında dünya liderlerine Ukrayna'daki savaş için barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda çağrı yaptı."

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"PUTİN İLE BAĞI OLAN DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİ"

CNBC, "Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları kopmayan bir avuç dünya liderinden biri" yorumu ile Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslardaki önemine dikkat çekti. Haberde, "Türk lider Zaporizhzhia nükleer santralini güvence altına almak için Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk yapmayı teklif ediyor" denildi.

Alman Tagesschau gazetesi, "Erdoğan'dan Yunanistan'a ağır eleştiri" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, Yunanistan'ı bir kez daha mültecileri yasadışı olarak geri itmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Atina'nın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi."

OYNAT 01:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Atina'ya net mesaj: Yunanistan tahrik siyasetini bırakmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ege'de provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

Yunan Kathimerini gazetesi Erdoğan'ın konuşmasını skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu. "Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için BM'yi kullandı" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan'ın Ege'yi göçmenler için mezarlığa çevirdiğini söyleyen Erdoğan, Atina'nın yasadışı geri itmeleriyle Ege'de göçmenlere yönelik şiddeti artırdığını belirtti. Erdoğan, Yunanistan'ın insanlık dışı geri itmelerin yanı sıra Müslüman toplumuna karşı siyasi baskı ve ayrımcılık politikası izlediğini de belirtti."

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Ta Nea ise, "Erdoğan Ege'yi ateşe vermeye hazır" başlıklı haberinde, "Türk cumhurbaşkanı özellikle mülteci konusuna yatırım yapmayı tercih etti" yorumuna yer verdi. Haberde Erdoğan'ın "Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürüyor" sözlerine de yer verildi.

CNN Greece de Erdoğan'ın "Yunanistan'ı insanlık suçlarıyla itham edilen konuma getirmeye çalıştığını" yazdı. Gazete Atina'nın Erdoğan'ın konuşmasına yanıt verdiğini belirtti.

Bir başka Yunan gazetesi To Vima, "Erdoğan BM'de: Yunanistan'ı 'katil bir devlet' olarak sunuyor" başlığı ile çıktı.