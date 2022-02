Avustralya Başbakanı Morrison: Rusya geri adım atmalı

21.44: Putin halka sesleniş konuşması yaptı. Putin, \"Donbas'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı. Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır. Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık ilanı temele konulan bir mayındı. Ukrayna'ya gerçek \"dekomünizasyonun\" ne olduğunu göstermeye hazırız.Ukrayna dış güçlerin kontrolü altındadır. Ukrayna, ABD'nin kolonisidir ve hükümetin başında da kuklalar vardır. Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır. NATO'nun gerçek hedeflerini hepimiz biliyoruz. Güvenlik endişelerimizi göz ardı ettiler. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmıştır. Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz. Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar. NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Her şartta yaptırımları uygulayacaklarını düşünüyorum. Temel prensiplerimiz konusunda diyalog sonuç vermediğinden Rusya, güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırdır. Donbas'taki konuya gelecek olursak buradaki sorunun barış konusunda gereken adımların atılmadığını görüyoruz. Bir gün geçmiyor ki çatışma olmasın. Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbas krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum. BBuradaki Rus vatandaşlarına desteğimi açıklıyorum.\" dedi.