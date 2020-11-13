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Dünya Avustralyada 8 ay sonra ilk cuma namazı heyecanı
OKYANUSYA

Avustralya’da 8 ay sonra ilk cuma namazı heyecanı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Müslümanlar, koronavirüs yasakları kapsamında 8 ay sonra yeniden açıklan camide cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadı. Müslümanlar camilere akın etti, kapılarda uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi AA
Müslümanlar aylar sonra cemaatle cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Müslümanlar aylar sonra cemaatle cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yasaklar kapsamında son cuma namazının 13 Mart’ta kılındığı Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesinde faaliyet gösteren Melbourne’daki Meadow Heights Camisi, yasakların hafifletilmesiyle 8 ay sonra kapılarını açtı. Kentte Müslümanların en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Meadow Heights semtindeki camiye akın eden Müslümanlar, esnetilen Kovid-19 yasakları kapsamındaki ilk cuma namazını 50’şer kişilik gruplar halinde, 5 farklı imamla kıldı.

"Çok mutluyuz, çok özlemişiz"

Yasaklar çerçevesinde seccadelerini yanlarında getiren ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutan cemaate verilen hutbelerde hastalık hakkında bilgiler de yer aldı. AMGT Meadow Heights Şube Başkanı Selahattin Uyar, namaz sonrasında yaptığı açıklamada, aylar sonra cemaatle ilk cumayı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugünden itibaren Kovid-19 tedbirlerine uyarak camide vakit namazlarını da kılacaklarını hatırlatan Uyar. ‘‘İnanın sanki şimdiye kadar hiç cuma namazı kılmamış gibiyiz, hakikaten çok özledik, çok özlemişiz, cemaatimiz de öyle. Gerçekten namaz kılmak isteyen çok kişi var, uzun bir sıra oluştu. Bugün Allah’ın izniyle 5 grup halinde cumamızı idrak edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

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"Toplum birbirini çok özlemiş"

Yasaklardan dolayı aylardır birbirini göremeyen insanların ilk kez bir araya geldiğine dikkat çeken vatandaşlardan Yaşar Bolat, "Toplum birbirini çok özlemiş, bugün Allah’a şükür 50 kişiyle de ilk cumamızı kıldık. İçimizdeki sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti burada yeniden yaşamış olduk. Bizim için çok güzel oldu." dedi.

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  • İkinci grupta cuma namazını eda etmek için dışarda sıra bekleyen vatandaşlardan Engin İbal ise 13 Mart'tan sonraki ilk cumayı kılmak için heyecanla beklediklerini hatırlatarak, "Allah bugünü de gösterdi şükürler olsun. Sağ salim bugünlere eriştik, inşallah bu sayı yüzlere, iki yüzlere çıkar da toplum biraz rahatlar." şeklinde konuştu.

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Avustralya’da Kovid-19’un yayılmaya başlamasıyla mart ayı ortalarında ülke genelindeki tüm camilerde ibadete ara verilmişti. Melbourne’daki halen kapalı olan diğer camilerin de 23 Kasım’da yürürlüğe girecek daha geniş kapsamlı hafifletmelerin ardından ibadete açılması bekleniyor.

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