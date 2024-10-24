İstanbul'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazının ne kadar sürdüğü vatandaşlar tarafından merak konusu. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık farz bir ibadettir. Cemaatle kılınması ve hutbe dinlenmesi, bu namazı diğer namazlardan ayıran önemli özelliklerdir. Cuma günü, Müslümanlar için özel bir gündür ve bu günde günahlardan arınmak, Allah'a yaklaşmak ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amaçlanır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin tüm il ve ilçeleri için güncel namaz vakitlerini düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu sayede, yaşadığınız yerin cuma namazı saatini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
Cuma Namazının hükmü
Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.