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Öğle namazı nasıl kılır: Öğle namazı kaç rekat: Kaç farz kaç sünnet

Öğle namazı nasıl kılınır?

Öğle namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Öğle namazı nasıl kılınır, öğle namazı kaç sünnet kaç farzdır? sorusunun cevabı da namaza yeni başlayanlar tarafından merak ediliyor. Peki öğle namazı kaç rekattır, kaçı sünnet kaçı farzdır? İşte adım adım öğle namazının kılınışı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğle namazının kılınışını haberimizde bulabilirsiniz.
Öğle namazının kılınışını haberimizde bulabilirsiniz.

Öğle namazı nasıl kılınır, öğle namazı kaç sünnet kaç farzdır? sorusu namaza yeni başlayanlar tarafından büyük merak konusu oluyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihale göre cevabını bulabilirsiniz.

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Buna göre namazın kişiye farz olmasının şartları, müslüman olmak, bulûğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç tanedir. Bu şartlara namazın vücûb şartları yani kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartları denir.

Sahih ve eksiksiz bir şekilde kılınabilmesi için namazın birtakım farzları ve vâcipleri (sıhhat şartları), sünnetleri ve âdâbı bulunmaktadır.

Farzlara riayetsizlik, namazın bozulmasına yol açar. Vâcip, kesin olmayan bir delille sabit olduğu için, vâcibi inkâr eden kişi, kâfir olmaz. Ancak bir açıklama getirmeksizin ve te’vil etmeksizin vâcibi terkeden kimse fâsık kabul edilir.

Namazın vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vâciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir. Eğer kasten terkedilmişse, namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir.

Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
HAYAT
Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet.

Öğle namazı nasıl kılınır?

4 Rekat ilk sünnetin kılınışı

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

1 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

  • Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.

  • Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

  • Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.

  • Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namaz nasıl kılınır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır?

Öğle namazının 4 Rekat farzının kılınışı

Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur,
"Allahümme Salli" okunur,
"Allahümme Barik" okunur,
"Rabbena Atina" okunur,
"Rabbena Firli" okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

2 Rekat son sünnete başlarken

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya",
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


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