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Cumaya gitmeyen erkek öğle namazı ne zaman kılar?

Cumaya gitmeyen erkek öğle namazı ne zaman kılar?

15:3330/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?
Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?

Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Cuma namazı ile ilgili merak edilen bir çok konu var. Diyanet o sorulardan bazılarını resmi internet adresinden paylaştı. Peki, cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?

Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi? sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Kadınlar ve kendilerine
    farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde
    nı kılarlarsa bu namaz geçerli olur.
  • Kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları mekruhtur; kendi başlarına kılmalıdırlar.
  • Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse ise özürsüz olarak cumaya gitmez ve imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefîlere göre bu namaz geçerlidir, fakat cumaya gitmediği için günahkâr olur.
  • Diğer üç mezhebe ve Hanefîlerden İmam Züfer’e göre ise kıldığı öğle namazı geçersizdir.
    Bu kimse öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 115-117; Halebî, es-Sağîr, s. 321)."
#Cuma namazı
#Diyanet
#namaz

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