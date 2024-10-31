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Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

15:0131/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Cuma namazının kabul olması için bazı şartlar vardır ve bunlardan biri cemaatin sayısıdır. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Peki Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir? Cuma namazı için kişi sayısı önemli midir? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Cuma namazına giden vatandaşlar, cuma namazının kaç kişiyle kılındığını öğrenmek istiyor. Peki
en az kaç kişiyle kılınabilir? Cuma namazı için kişi sayısı önemli midir? İşte Diyanetin cevabı...

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınmalı? Diyanet cevapladı. İşte Diyanetin yanıtı:

"Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir
(İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır
(Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203).
Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır
(Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
  • Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır
(Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan
Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir
(Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler."
Cuma mesajları! Anlamlı, dualı, resimli, kısa, en güzel, cuma mesajları

Cuma mesajları her cuma kutlamaları için merak edilen, araştırılan konulardandır. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip cuma günlerinde cuma mesajları araştırılmaya başladı. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak hem cuma gününün önemini hatırlatıyor hem de aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. Hem yazılı hem de görsel olarak paylaşımda bulunabileceğiniz en güzel, farklı, resimli, kısa ve anlamlı cuma mesajlarını bu haberimizde derledik. Cuma günü SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı, dualı, en güzel, en yeni, resimli, ve hadislerle güzel cuma mesajları ve cuma tebriği sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

#Cuma
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