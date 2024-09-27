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Zuhr-i âhir namazı nedir? Zuhr-i âhir kaç rekattır, nasıl kılınır?

Zuhr-i âhir namazı nedir? Zuhr-i âhir kaç rekattır, nasıl kılınır?

09:2027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma namazı kaç rekattır sorusunun cevabı haberimizde.
Cuma namazı kaç rekattır sorusunun cevabı haberimizde.

Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınması durumunda Zuhr-i âhir namazını gündeme getirmişlerdir. Peki zuhr-i âhir namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Zuhr-i âhir namazı kılmak gerekir mi?

Zuhr-i âhir namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır, neden kılınır? tüm bu soruların yanıtları Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre şöyledir:

Zuhr-i âhir namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre;

"Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

  • Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
  • İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan
    gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
  • Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
  • Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Cuma mesajları! Anlamlı, dualı, resimli, kısa, en güzel, cuma mesajları

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#Cuma
#Namaz
#Zuhr-i âhir

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Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Basit Anlatımla Cuma Namazı Kılınışı