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Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?

Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?

17:111/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma namazında neden iç ezan okunur?
Cuma namazında neden iç ezan okunur?

Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık olarak kılınan bir farz namazdır ve cemaatle kılınması esastır. Cuma namazında, hutbe öncesinde cami içinde ezan okunur. Peki cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir? Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmüne ilişkin Diyanet fetvası.

Cuma namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan farz bir namazdır. Haftada bir kez kılınır ve cemaatle eda edilir. Cuma namazının en önemli özelliklerinden biri, hutbedir. Hutbe, cemaate hitap edilerek İslam'ın temel esasları ve güncel konular hakkında bilgi verildiği bir konuşmadır. Hutbe öncesi cami içinde ezan okunmakta. Peki Cuma namazında neden iç ezan okunur?

Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?

"
nda iç ezanı okumanın hükmü nedir?" sorusuna Diyanetten şu yanıt verildi:
"Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan
na devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152)."
Cuma mesajları! Anlamlı, dualı, resimli, kısa, en güzel, cuma mesajları

Cuma mesajları her cuma kutlamaları için merak edilen, araştırılan konulardandır. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip cuma günlerinde cuma mesajları araştırılmaya başladı. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak hem cuma gününün önemini hatırlatıyor hem de aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. Hem yazılı hem de görsel olarak paylaşımda bulunabileceğiniz en güzel, farklı, resimli, kısa ve anlamlı cuma mesajlarını bu haberimizde derledik. Cuma günü SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı, dualı, en güzel, en yeni, resimli, ve hadislerle güzel cuma mesajları ve cuma tebriği sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

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