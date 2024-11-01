Cuma namazında neden iç ezan okunur?
Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık olarak kılınan bir farz namazdır ve cemaatle kılınması esastır. Cuma namazında, hutbe öncesinde cami içinde ezan okunur. Peki cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir? Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmüne ilişkin Diyanet fetvası.
Cuma namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan farz bir namazdır. Haftada bir kez kılınır ve cemaatle eda edilir. Cuma namazının en önemli özelliklerinden biri, hutbedir. Hutbe, cemaate hitap edilerek İslam'ın temel esasları ve güncel konular hakkında bilgi verildiği bir konuşmadır. Hutbe öncesi cami içinde ezan okunmakta. Peki Cuma namazında neden iç ezan okunur?
Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?
Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?
"Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan
na devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152)."
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