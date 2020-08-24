Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Ezan ve kamet nedir?
DİNİ BİLGİLER

Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman getirilir?

Ezan ve kamet nedir?

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Kur’an-ı Kerim’de, "Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar." (Mâide, 5/58), "Ey îman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun…" (Cum’a, 62/9) Resûlullah (s.a.s.) da, "Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun" buyurmuştur. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? sorularının cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada bu sorulara şu yanıt verildi:

Ezan ve kamet nedir? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir?

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı, Kitap ve Sünnet’tir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: "Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar." (Mâide, 5/58); "Ey îman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun…" (Cum’a, 62/9) Resûlullah (s.a.s.) da “Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun.” (Buhârî, Ezân 17, 18, 49, Müslim, Mesâcid, 292) buyurmuştur.

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye hicretten sonra Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber (s.a.s.) vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygambere vahiyle ve içlerinde Hz. Ömer ve Abdullah b. Zeyd’in de bulunduğu bazı sahâbîlere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir (Abdürrezzâk, el-Musannef, I, 456; Ebû Dâvûd, Merâsîl, s. 81; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 48).

Ezan, İslamın şiârı (sembolü) olup, müekked bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allah’ın eşsiz büyüklüğü, Hz. Peygamberin (s.a.s.) O’nun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. İmam Muhammed, “Bir belde halkı tümüyle ezanı terk ederlerse onlarla savaşırım.” (Kâsânî, Bedâî’, I, 146) demiştir.

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Kamet nasıl getirilir?

Kâmet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra, "kad kâmeti’s-salât" cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 28).

Ezan okunuşu

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü en lâ ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Hayye ale's-salâh

Hayye ale's-salâh

Hayye ale'l-felâh

Hayye ale'l-felâh

Allâhü ekber

Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâh.

Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
HAYAT
Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Öğle namazı nasıl kılınır?
HAYAT
Öğle namazı nasıl kılınır?

İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
HAYAT
İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
HAYAT
Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım
FOTOĞRAF 11
Title
İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan bu yana vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerce yoğun şekilde ziyaret edilen Ayasofya-i Kebir Camii'nde dördüncü cuma namazı kılındı.
Title
Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.
Title
Kontrol noktalarından geçerek Ayasofya Meydanı'na giren vatandaşlar, ezan vaktini gölgelik alanlarda, ağaç altlarında ve banklarda Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek ya da yakınlarıyla sohbet ederek bekledi.
Title
Cuma vaktinde caminin içinin dolması üzerine cemaatin bir kısmı meydanda serili olan hasırlarda, bir kısmı ise Fatih Belediyesi ekiplerince dağıtılan tek kullanımlık seccadeleri yere sererek namazını eda etti. Bazı vatandaşların da yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandıkları görüldü.
Title
Belediye ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerde vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Title
Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, kontrolden geçerek camiyi ziyaret etti.
Title
Title
Title
Title
Title
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dördüncü cuma namazı, caminin içini ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.


Abone Ol Google News
Faturalaraçifte indirim gelecek

Faturalara
çifte indirim gelecek

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyayı sallayan görüntü

​Ayasofya Camii'nde protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Türk Deniz Kuvvetlerine ANKA teslimatı: İlk kez Otomatik Tanımlama Sistemi ile donatıldı

Bahçeli'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklama.
Normalleşme<br>desteği verilecek

Normalleşme
desteği verilecek

Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başlıyor.

'Dere yatağında sıfır giriş bina yasaklanmalı'
Hızla ilerliyor!

Hızla ilerliyor!

6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale başladı.
O kurşun<br>benim için onurdur

O kurşun
benim için onurdur

4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.
Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Düğün gününü kabusa çevirdiler, gelin hastanelik oldu.
Arkasından<br>yedi el ateş etti

Arkasından
yedi el ateş etti

Amerika'da ikinci George Floyd olayı..
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

​4 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamı açıkladılar.
Köy düğününde maganda dehşeti

Köy düğününde maganda dehşeti

​Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı: Kimin ateş ettiği araştırılıyor.
Asıl dersi<br>2023'te alacaklar

Asıl dersi
2023'te alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Türkiye'ye tuzak kuranları uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.