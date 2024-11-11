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Cemaatle namazda kamet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kamet yapabilirler mi?

Cemaatle namazda kamet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kamet yapabilirler mi?

17:1311/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
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Cemaatle namazda kamet yapacak kişinin özellikleri
Cemaatle namazda kamet yapacak kişinin özellikleri

Cemaatle namazın tamamlayıcısı olan kişinin (müezzin) belirli bir programa sahip olması önerilir. Cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kâmet yapabilirler mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kâmet yapabilirler mi? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Kamet getiren kişi, cemaatin dikkatini namaza toplar ve safların düzenlenmesini sağlar. Bu çalışmaya sahip bir müezzinin kamet getirmesi, cemaatle ibadetlerde düzen ve huzuru arttırır. Cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kâmet yapabilirler mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kâmet yapabilirler mi? İşte Diyanetin yanıtı...

Cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir?

Kâmet getirecek kişinin hadesten temizlenmiş, âkil ve erkek olması gerekir. Buna göre abdestli olmayan veya cünüp olanın, delinin yahut sarhoşun ve kadının kâmeti mekruh görülmüştür.
Kâmet getirenin salih bir kimse olması ise müstehaptır (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 267; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 208-209).

Çocuklar kamet yapabilirler mi?

Kâmet getirecek kişinin en az mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilir durumda) olması gerekir.
Temyiz kabiliyeti ise ortalama 7 yaşında başlar, büluğa kadar devam eder. Mümeyyiz olmayan küçüğün ezan ve kâmeti geçerli olmaz
(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 59). Mümeyyiz çocukların okudukları ezan ve getirdikleri kâmet geçerlidir (Serahsî, el-Mebsût, I, 138).
Bununla birlikte kâmeti, büluğa ermiş bir kimsenin getirmesi daha faziletli görülmüştür
(el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 60).
#ezan
#kamet
#Cemaatla namaz

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