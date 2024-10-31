Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?

Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, yaşadığı yerleşim yerinin meskûn mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlar. Peki birden çok yerde evi olan bir kimse, buralara gittiğinde seferi olur mu? sorusunun yanıtı bazı vatanfaşlar tarafından merak ediliyor. Birden çok yerde evi olan bir kimse, buralara gittiğinde seferi olur mu? sorusuna Diyanetin cevabı haberimizde.