Seferi olan biri mukim olan imamın arkasında namazı nasıl kılar?
Seferi olmak, İslam'da belirli bir mesafeye yolculuk yapan Müslümanların, namazlarını kolaylaştırıcı bir ruhsat olarak bazı hükümlerden yararlanabilmelerini ifade eder. Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılacağına dair detayları bulabilirsiniz.
Seferi durum, İslam dininde, bir kişinin belli bir mesafeyi aşarak yolculuk etmesi durumunu ifade eder. Bu durumda, bazı ibadetlerde kolaylıklar sağlanır. Bunlardan en bilineni, namaz kısalmasıdır.
Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?
Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? sorusuna yanıtı şöyle:
- "Seferî olan bir kimse, mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar(Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 269). Zira Resûlullah (s.a.s.),“İmam kendisine uyulsun diye imam olmuştur”(Buhârî, Salât, 18) buyurarak,, imamın namazıyla aynı olması gerektiğini ifade etmiştir.
- Seferî olan kişi, vakit içinde mukim bir imama uyup namazını imamla beraber tamamlamadan selam verirse, kıldığı bu namaz geçerli olmaz. Bu durumda namazı geçersiz olan kimse, aynı namazı yeniden tek başına kılarken dört rekât olarak değil iki rekât olarak kılar."
#Seferilik
#Namaz
#Cemat