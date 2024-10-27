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Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?

Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?

13:3427/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?
Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?

Seferi olan kişi namazı nasıl kılar, seferi olan iki namazları tam mı kılar yoksa kısaltır mı, seferi olanın namazı gibi sorular, sıkça merak edilen konulardır. İslam dininde seferi olan kişiye bazı kolaylıklar tanınmıştır. Bunlardan biri de namazların kısaltılmasıdır. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi, nasıl kılar? sorusuna verdiği cevabın detayları.

Seferi olmak; belirli bir süreyle yerleşik hayattan uzaklaşıp bir yerden bir yere gitmek anlamına gelir. Dini açıdan ise bu durum, seferi hükümlerinin uygulanabilmesi için belirli bir mesafe ve süre şartını taşımalıdır. Genellikle 80-90 km gibi bir mesafe ve bir gece konaklama, seferi sayılmak için kabul edilir.

Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi? sorusuna şu yanıt verildi:

"Seferi kimse, hem seferî olan cemaate, hem de mukim olan cemaate imamlık yapabilir. Seferî olan kişi dört rekâtlı farz namazları iki rekât kılacağı için mukim olan cemaate namaz kıldıracağı zaman, namaza başlamadan önce,
"Ben seferîyim, ikinci rekâtın sonunda selam vereceğim. Ben selam verince siz selam vermeksizin kalkıp namazınızı tamamlayınız."
şeklinde cemaati uyarması, karışıklığı önlemek bakımından uygun olur (Kâsânî, Bedâî’, I, 101-102; Merğînânî, el-Hidâye, II, 104,105).
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Mekke fethinden sonra Mekke’de kaldığı sürece namazları kısaltarak kıldırmış ve “Biz misafiriz, siz namazlarınızı tamamlayınız.” (Ebû Dâvûd, Salâtü’l-müsâfir, 10) buyurmuştur.
  • Hz. Ömer (r.a.) de aynı şekilde, Mekke’ye geldiği zaman dört rekâtlı farzları iki rekât olarak kıldırmış ve mukim cemaate, “Mekkeliler! Namazınızı tamamlayınız; biz misafiriz.” (Muvatta, Kasru’s-salât, 19) demiştir.
#Seferilik
#Diyanet
#seferide namaz

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