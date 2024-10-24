Niyet, namazın şartlarından biridir. Kişi, farz, vacip veya nafile namazlardan hangisini ve hangi vaktin namazını kılacağını, tek başına mı yoksa imama uyarak mı ifa edeceğini niyetinde belirlemesi gerekir. Namazın niyeti, ibadetin kabulü için şart olan en önemli unsurlardan biridir. Niyet, kalben bir şeyi yapmaya karar vermek anlamına gelir. Namazda ise hangi namazı kılacağımızın kalben bilinmesi gerekir. Peki, namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Sorularının cevabı merak ediliyor.