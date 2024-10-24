Cuma namazı, farz olan bir ibadet olup Müslüman erkeklere toplu olarak kılmaları emredilmiştir. Cuma namazının kılınabilmesi için belirli şartlar gereklidir: vakit öğle vaktidir ve hutbe okunmalıdır. Namaz iki rekât farz olarak kılınır, öncesinde dört rekât sünnet, farzdan sonra ise dört rekât sünnet kılınır. Cuma namazı, cemaatle ve camide kılınması gereken önemli bir ibadettir. Peki cuma namazının hükmü nedir?
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor.
Cuma namazının hükmü nedir?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Cuma namazının hükmü nedir?" sorusuna şu yanıt verildi:
- "Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir.Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.”(Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.
- Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır."(Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.
- Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır."