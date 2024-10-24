Sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı cuma mesajları ve anlamlı güzel sözlerle dolu mesajlar, Cuma gününün bereketini ve huzurunu paylaşmanın güzel bir yoludur. Hayırlı cumalar, Rabbim dualarınızı kabul etsin gibi yazılı cuma mesajları, dualarla güçlendirilerek daha anlamlı hale getirilebilir. Yeni cuma mesajları, içten dileklerle dolu kısa ve etkileyici ifadelerle sevdiklerinizi mutlu edebilir. Cuma gününün manevi atmosferini paylaşmak için kısa ve anlamlı mesajlar tercih edebilirsiniz. İşte en güzel, ayetli hadisli, resimli, dualı cuma mesajları haberimizde.
Cuma gününün mübarek olmasını dilemek için birbirinden farklı cuma mesajları bulabilirsiniz. En güzel cuma sözleri ile sevdiklerinize dua edebilir, onların mutluluğu için hayır dualarında bulunabilirsiniz. Resimli ve kısa cuma mesajları ile hem görsel bir şölen sunabilir hem de mesajınızın daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz bu mesajlarla, sevdiklerinizle aynı duyguları paylaşabilirsiniz. Haftanın En güzel ve resimli cuma mesajları haberimizde.
Cuma mesajları
Cuma günleri, Müslümanlar için mübarek ve özel bir gün olduğundan, sevdiklerinize bu anlamlı günün önemini hatırlatmak için en güzel, anlamlı ve kısa cuma mesajları gönderilir. Özellikle resimli cuma mesajları, sosyal medyada sıkça paylaşılır. "Hayırlı cumalar" temennisini içeren, dualarla zenginleştirilmiş mesajlar, insanların birbirine iyi dileklerde bulunmasını sağlar. İster kısa, ister anlamlı sözlerle dolu mesajlar olsun, cuma günleri dostlarınıza manevi bir bağ kurma fırsatı sunar. İşte cuma mesajları.
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!
Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.
Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.
"Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...
Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.
"Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.