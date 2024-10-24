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Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

16:1924/10/2024, jeudi
G: 24/10/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?
Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Namaz nasıl kılınır? İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin cevabını bulabilirsiniz.

Farz namazlarda ilk oturuş, namazın rükünlerinden biridir. Bu nedenle, ilk oturuşu unutan kimse namazını tamamlamak için bazı adımlar atmalıdır.

İslam'ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusu bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "İlk oturuş, namazın vaciplerindendir. Vacibin unutulması durumunda son oturuşta
    yapılması gerekir. İlk oturuşun kasten terk edilmesi ise tahrîmen mekruhtur, dolayısıyla namazın iade edilmesi gerekir. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 310; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 157)."

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:
  • Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar


#Diyanet
#Namaz
#Vacip

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