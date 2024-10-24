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Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

15:5324/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? sorusu, Müslümanların sıkça merak ettiği bir konudur. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

Cuma namazının en önemli özelliklerinden biri cemaatle kılınması ve hutbeyi dinlemektir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor.

Cma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "
    nda hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir.
  • Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar
    (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63)."

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar


Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Savaşlar, depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte en çaresiz anda ve dardayken dkunacak dualar.

#Cuma
#Namaz
#Cuma Hutbesi

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