Namaz, dinin direği olarak tarif edilen ve her Müslüman'a farz olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de namaz kaç vakit olarak geçmektedir? İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. "Namaz, müminler üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır." (Nisa suresi, 103. ayet) ayeti, namazın belirli vakitlerde kılınması gerektiğini vurgular. Peki kaç vakit namaz vardır?
Namazın farz kılınış amacı, insanı Allah'a yaklaştırmak ve sürekli bir ibadet halinde tutmaktır. Bu nedenle, namazın hangi vakitlerde kılınacağı da oldukça önemlidir. Peki kaç vakit namaz vardır? İşte namaz vakitleri.
Kaç vakit namaz vardır?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "kaç vakit namaz vardır?" sorusuna şu yanıt verildi:
Beş vakit namazın vakitleri nelerdir, beş vakit namaz ne zaman kılınır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.
- Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim'deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, onu insanlara tebliğle görevli olan Hz. Peygamber (s.a.s.)'e aittir. O, namazı bizzat kılarak ve kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür olarak günümüze kadar devam etmiştir.
- Cebrail, Hz. Peygamber’e gelerek namazı bir defa ilk vakitlerinde, bir defa da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş, Hz. Peygamber (s.a.s.) de bunları ashabına bildirmiştir. Asr-ı saadetten günümüze kadar da, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gösterdiği gibi beş vakit olarak kılınmıştır. Diğer taraftan, namazla ilgili Kur’an ayetleri ve hadisler bir bütün olarak ele alındığında, namazın beş vakit olduğu açıkça anlaşılır (Bkz. Bakara 2/238; İsra 17/78; Rum 30/17-18; Buhari, Mevakit, 1, Tirmizi, Salat, 1).