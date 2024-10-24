Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

15:4724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul cuma namazı saat kaçta?
İstanbul cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da Cuma namazı vakti, haftalık ibadetlerin en önemlilerinden biri olarak büyük bir katılım ile gerçekleştirilir. İstanbul Cuma namazı ezan saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitlerine göre değişiklik gösterir. Her hafta güncellenen bu saatler, Cuma namazının tam olarak ne zaman kılınacağını belirtir. İstanbul Cuma namazı kaçta okunuyor sorusunun yanıtı için bölgenize göre ezan saatlerini takip etmeniz yeterlidir. Peki İstanbul'da cuma saat kaçta? İşte Diyanet İstanbul cuma namazı ezan saati.

Cuma namazı saati, Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazının kılınacağı zaman dilimidir. İstanbul cuma namazı saati, şehir merkezindeki camilerde ve ilçelerdeki camilerde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, doğru ve güncel bilgiye ulaşmak için İstanbul cuma namazı kaçta okunuyor sorusunun cevabını Yenişafak namaz vakitleri sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul'da cuma saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatleri

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da
saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namaz saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da cuma namazı saati, mevsime ve takvime göre değişiklik gösterir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, cuma namazı her hafta öğle vakti içinde kılınır.

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı
nın ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip,
ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah,
"Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
" buyurmaktadır
(Cumu’a 62/9-10).
Hz. Peygamber,
"Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (
Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129),
"Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar."
(Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2),
"Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler"
(Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

Cuma gününün sünnetleri

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

#İstanbul
#Namaz
#Cuma namazı saati
#namaz vakitleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağlamak abdesti bozar mı? Ses çıkararak ağlamak namazı bozar mı?