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Namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu?

Namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu?

16:4724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Namaza niyet nasıl getirilir?
Namaza niyet nasıl getirilir?

Niyet, namazın şartlarından biridir. Kişi, farz, vacip veya nafile namazlardan hangisini ve hangi vaktin namazını kılacağını, tek başına mı yoksa imama uyarak mı ifa edeceğini niyetinde belirlemesi gerekir. Namazın niyeti, ibadetin kabulü için şart olan en önemli unsurlardan biridir. Niyet, kalben bir şeyi yapmaya karar vermek anlamına gelir. Namazda ise hangi namazı kılacağımızın kalben bilinmesi gerekir. Peki, namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Sorularının cevabı merak ediliyor.

Namazda niyet, kalben yapılması gereken bir ibadet şartıdır ve kişinin hangi namazı kılacağını belirleyerek Allah’a yönelmesini ifade eder. Peki namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu? Namaz niyeti nasıl getirilir?

Namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Namazda niyet sadece kalben yapılsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Niyet, namazın şartlarından biridir. Niyet, kalbe ait bir iş olup, kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demektir.
Namazda muteber olan, kalpteki niyettir. Dil ile söylenmesi müstehab olmakla birlikte söylenmediğinde de namaz geçerli olur.
(Merğînânî, el-Hidâye, I, 297).
Farz ya da vacip namaz kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Sünnet namazlarda ise hangi vaktin sünneti olduğunu belirlemesi şart değildir
(Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 83)."

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